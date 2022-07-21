Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Handelsblatt.

"Ми в Європі не можемо дозволити собі втомитися допомагати Україні", - заявив Геґер.

На обговореннях депутатів Бундестагу він також заявив, що Україна має важливе значення для всього європейського регіону. Саме тому допомога їй є національним інтересом європейських держав.

"Ми повинні усвідомлювати конфлікт, у якому перебуваємо", — зазначив Геґер. Словацький премʼєр також заявив, що Путін наразі "веде гібридну війну проти половини Європи" та наголосив, що у довгостроковій перспективі буде велика користь, якщо конфлікт буде вирішено.

На думку Геґера, найбільше Путін боїться саме єдності європейських держав.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що європейська спільнота не може собі дозволити втомитися від війни, яку розвʼязала Росія

Президент Литви Гітанас Науседа закликав посилити санкції проти Росії

Президент Латвії підтримав ідею позбавляти громадянства за підтримку війни РФ проти України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb