Премʼєр Словаччини Геґер закликав ЄС продовжувати підтримувати Україну
Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер на зустрічі німецької партії Християнсько-соціальний союз закликав європейську спільноту продовжувати підтримку України
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Handelsblatt.
"Ми в Європі не можемо дозволити собі втомитися допомагати Україні", - заявив Геґер.
На обговореннях депутатів Бундестагу він також заявив, що Україна має важливе значення для всього європейського регіону. Саме тому допомога їй є національним інтересом європейських держав.
"Ми повинні усвідомлювати конфлікт, у якому перебуваємо", — зазначив Геґер. Словацький премʼєр також заявив, що Путін наразі "веде гібридну війну проти половини Європи" та наголосив, що у довгостроковій перспективі буде велика користь, якщо конфлікт буде вирішено.
На думку Геґера, найбільше Путін боїться саме єдності європейських держав.
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