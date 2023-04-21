Про це інформує Reuters із посиланням на анонімних чиновників в уряді.

Очікується, що під час своїх майбутніх візитів до Іспанії та Португалії, бразильський президент виступить на підтримку офіційного Києва у війні з Росією.

"Бразилія не хоче створювати враження, ніби ми підтримуємо те, що зробила Росія або виступаємо стороною. конфлікту", - заявив один з анонімних посадовців.

За словами джерел, Луїс Інасіо Лула да Сілва скорегує свою риторику під час міжнародних візитів у майбутні вихідні, намагаючись уникнути гострих кутів із союзниками, зокрема США.

"Я думаю так і буде, адже Лула - прагматичний політик", - сказав неназваний посадовець.

Раніше Лула да Сілва викликав критику Вашингтона, заявивши, що США "затягують бойові дії, поставляючи зброю Україні та заохочують війну".

У вівторок Лула вже дещо пом'якшив свою риторику та засудив порушення територіальної цілісності України Росією, знову закликавши до посередництва для припинення війни – мирної ініціативи, яку український уряд розкритикував.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок відвідав Лулу у Бразилії та подякував йому за мирні зусилля, зазначивши, що Бразилія та Росія поділяють погляди на конфлікт.

Україна відкинула пропозицію Лули про укладення миру, тому що той однаково ставиться до "жертви та агресора". Лула припустив, що Україна має піти на поступки, щоб покласти край війні, а Росія могла б повернути нещодавно захоплені території, але зберегти Крим.