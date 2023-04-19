Президент Бразилії засудив війну в Україні після критики США його заяв про "заохочування війни"
Лідер Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва виступив з мирною ініціативою та пропозицією посередництва щодо російської війни в Україні. Раніше він заявив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир"
Про це інформує Reuters.
У вівторок, 18 квітня, під час зустрічі із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, Лула да Сілва засудив порушення територіальної цілісності України Росією. Він також закликав міжнародну спільноту до посередництва для припинення війни.
Такі коментарі пролунали після того, як Лула да Сілва викликав критику західних союзників, заявивши, що США "затягують бойові дії, поставляючи зброю Україні та заохочують війну".
Посадовці у Вашингтоні, знайомі з цим питанням, повідомили, що офіційні особи США приватно ясно дали зрозуміти бразильським колегам, що адміністрація Байдена незадоволена критикою Лули політики озброєння України.
У Білому домі повідомили, що радник з нацбезпеки США Джейк Салліван мав розмову зі своїм колегою з Бразилії Селсо Аморімом. Той заявив, що критика США є "абсурдною", а офіційний Ріо не поділяє позицію Росії у цій війні.
- До цього президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив Путіна та Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні. За його словами, він вже обговорив цю можливість з деякими державами.
- Також лідер Бразилії наголошував, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". На це відреагували у Білому домі, заявивши, що у цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти. Крім того, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав бразильського президента відвідати Україну та заявив, що Київ із зацікавленістю спостерігає за його зусиллями із пошуку рішення для припинення війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.18
-
EUR
Купівля 40.62Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе