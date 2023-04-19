Про це інформує Reuters.

У вівторок, 18 квітня, під час зустрічі із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, Лула да Сілва засудив порушення територіальної цілісності України Росією. Він також закликав міжнародну спільноту до посередництва для припинення війни.

Такі коментарі пролунали після того, як Лула да Сілва викликав критику західних союзників, заявивши, що США "затягують бойові дії, поставляючи зброю Україні та заохочують війну".

Посадовці у Вашингтоні, знайомі з цим питанням, повідомили, що офіційні особи США приватно ясно дали зрозуміти бразильським колегам, що адміністрація Байдена незадоволена критикою Лули політики озброєння України.

У Білому домі повідомили, що радник з нацбезпеки США Джейк Салліван мав розмову зі своїм колегою з Бразилії Селсо Аморімом. Той заявив, що критика США є "абсурдною", а офіційний Ріо не поділяє позицію Росії у цій війні.