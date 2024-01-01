Президент Чехії заявив, що підтримує перехід країни на євро

Про це він сказав у своєму новорічному зверненні, пише Novinky.cz.

Павел зазначив, що настав час, коли потрібно робити конкретні кроки, які сприятимуть входженню Чехії до єврозони.

"Настав час, після багатьох років, почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання. Незважаючи на нескінченні дискусії про переваги і недоліки євро, для країни з відкритою та експортною економікою, розташованої в центрі Європи, спільна валюта – це логічне майбутнє", – зазначив президент.

Чехія - одна з семи країн-членів ЄС, яка не використовує валюту ЄС. Вона взяла на себе зобов’язання запровадити євро, коли приєдналася у 2004 році до Європейського Союзу, хоча й дата введення євро залишається за країнами-членами.

Офіційною валютою Чехії є чеська крона, яка була введена в обіг у 1993 році.