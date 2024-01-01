Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Президент Чехії заявив, що підтримує перехід країни на євро

Президент Чехії заявив, що підтримує перехід країни на євро

1 січня, 2024 понедiлок
17:34
Світ Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел прокоментував перехід країни на євро та заявив, що вважає такий крок "логічним майбутнім" для країни

Про це він сказав у своєму новорічному зверненні, пише Novinky.cz.

Павел зазначив, що настав час, коли потрібно робити конкретні кроки, які сприятимуть входженню Чехії до єврозони.

"Настав час, після багатьох років, почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання. Незважаючи на нескінченні дискусії про переваги і недоліки євро, для країни з відкритою та експортною економікою, розташованої в центрі Європи, спільна валюта – це логічне майбутнє", – зазначив президент.

Чехія - одна з семи країн-членів ЄС, яка не використовує валюту ЄС. Вона взяла на себе зобов’язання запровадити євро, коли приєдналася у 2004 році до Європейського Союзу, хоча й дата введення євро залишається за країнами-членами.

Офіційною валютою Чехії є чеська крона, яка була введена в обіг у 1993 році.

  • Ввечері 29 грудня в центрі Праги близько сотні демонстрантів вимагали зброї для України та посилення санкцій проти Росії після наймасштабнішого авіаудару РФ з початку вторгнення в Україну.
ЄС
Чехія
єврозона
Читайте також:
Сергій Плохій
Автор Віталій Портников
31 грудня, 2023 неділя
Ми наближаємося до нової, якщо не переломної, то визначальної стадії цієї війни, - історик Плохій
Російські військові
1 січня, 2024 понедiлок
В ISW назвали причини збільшення російських втрат на війні проти України
Наслідки атаки на Одесу у ніч на 1 січня 2024 року
1 січня, 2024 понедiлок
Удари РФ у новорічну ніч: в Одесі загинув підліток, є постраждалі, у Покровську поранено малолітню дитину та літню жінку
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.15
    Купівля 38.15
    Продаж 39
  • EUR
    Купівля 42.02
    Продаж 43.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
1 січня
17:32
обстріл Донеччина
РФ у перший день нового року вбила жителя Донеччини
17:05
Обстріл, БПЛА, шахеди, Сумщина
Росіяни 1 січня атакують Україну: у Києві та області пролунали вибухи, на Сумщині "шахед" влучив у житловий будинок
16:45
Огляд
Хто такий Євген Черняк: алкогольний магнат, щодо якого відкрили провадження і в Росії, і в Україні
16:38
Ексклюзив
TikTok
Російська пропаганда в TikTok: експерт Чаленко розповів, як ворог впливає на українців через популярну соцмережу
16:36
Сергій Наєв
Наєв назвав чисельність військ РФ на прикордонних з Україною територіях
16:34
Донецька область
Росіяни збільшили кількість блокпостів у Донецьку та шукають інформаторів, - Спротив
16:33
Офіс генпрокурора
РФ вбила в Україні 514 дітей, дані не остаточні, - Офіс генпрокурора
16:18
крилата ракта "Калібр"
РФ утримує в Чорному морі три ракетоносії, загальний залп – до 24 "калібрів"
16:11
Ексклюзив
долари
Економіст Бураковський назвав два чинники, які впливатимуть на курс валют у 2024 році
16:09
OPINION
Юрій Богданов
12 ключових підсумків року
16:02
погода, зима, сніг
Наталка Діденко попередила про похолодання, дощ і мокрий сніг
15:58
Ексклюзив
окупанти
Майор запасу НГУ Гетьман назвав головні воєнні цілі РФ на 2024 рік
15:58
На фото: Анна Саліванчук
"Не кожному потрібно воювати": акторка Саліванчук відповіла, чому її чоловік-нардеп Божков не на фронті
15:46
Удар РФ по музею Шухевича: найцінніші експонати в безпеці, проте будівля зруйнована вщент
15:38
Ексклюзив
ЗСУ
Речник бригади "Сталевий кордон" про мобілізацію: "На фронті не потрібні люди, які не хочуть воювати"
15:29
Володимир Путін
Обстріли Бєлгородщини: Путін пригрозив нарощувати удари по Україні
15:28
Італія
Італія перейняла головування у групі послів G7 з підтримки України
15:24
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
Прем’єр Фінляндії Орпо пообіцяв продовжити довгострокову підтримку України та наростити виробництво боєприпасів
15:15
На фото: Корлис Веларіон на прізвисько Морський Змій
Джордж Мартін анонсував 3 мультсеріали зі всесвіту "Гри престолів"
15:07
малий бізнес
Бізнес в Україні погіршив оцінки перспектив своєї діяльності: названо причини
14:54
Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини: загинув чоловік
14:27
Міноборони Британії
"Без вагань": у Британії попередили, що можуть ударити по хуситах для протидії їхнім нападам у Червоному морі
14:25
електроенергія
В Україні минулої доби зафіксували профіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 1 січня
14:02
OPINION
Ігор Луценко
Росіянам треба думати, як захиститися від глибоких ударів ЗСУ
13:59
На фото: Джеремі Реннер
Зірка Marvel Джеремі Реннер повертається до зйомок в кіно після трагедії з ратраком
13:23
На фото: Російський репер-путініст Апачев
Російський репер-путініст Апачев переспівав "Пливе кача" на "Першому каналі" РФ, спаплюживши слова пісні
13:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 січня: скільки коштують долар і євро в перший день року
12:51
Херсонщина
РФ обстріляла житловий будинок на Херсонщині: загинула літня жінка, травмовано її доньку
12:39
Київ, ялинка
Тепло, як у квітні: у Києві 30 грудня зафіксували три температурні рекорди
12:04
OPINION
Мирослав Гай
На війні не можна дурити ні себе, ні інших
12:01
Міністр закордонних справ Мальти та новий голова ОБСЄ Єн Борг
Мальта розпочала головування в ОБСЄ після ветування РФ і Білоруссю затвердження Естонії
11:26
Лінас Лінкявічюс
"У Росії лайно попереду, в минулому і під ногами": ексочільник МЗС Литви про новорічну промову Путіна
11:25
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
"Росіяни не дали послухати президента": боєць ЗСУ Ієвлєв розповів, як на Горлівському напрямку зустріли Новий рік
10:54
Японія
В Японії стався потужний землетрус, людей попередили про цунамі
10:31
втрати окупантів
У грудні 79-а ОДШБр ліквідувала понад півтисячі окупантів і знищила та пошкодила 104 одиниці ворожої бронетехніки
10:18
Оновлено
Наслідки атаки на Одесу у ніч на 1 січня 2024 року
Удари РФ у новорічну ніч: в Одесі загинув підліток, є постраждалі, у Покровську поранено малолітню дитину та літню жінку
10:07
OPINION
Валерій Пекар
Чи адекватно ми уявляємо колективне майбутнє?
10:01
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Кількість загиблих унаслідок масованої повітряної атаки по Україні 29 грудня зросла. Усі деталі
09:53
Папа Франциск
Папа Римський Франциск закликав молитися за "мученицький український народ"
09:47
Бєлгород
Під час атаки по РФ 30 грудня у Бєлгороді знищили офіцера Слідкому, - ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV