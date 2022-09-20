Як повідомляє видання Helsingin Sanomat.

"Зараз ми в ситуації, коли Путін, послуговуючись терміном з покеру, пішов ва-банк, і грати в такий спосіб украй ризиковано. Під ва-банком я маю на увазі, приміром, майбутнє і економічне майбутнє Росії", – сказав він.

Окрім цього, він додав, що так звані "референдуми" на окупованих українських територіях навіть не можна так називати: "Вони мають на меті створити квазіюридичний статус, який надасть квазіюридичні права для вторгнення в ці території".

Нііністьо також наголосив, що під час перебування в ООН не помітив зменшення підтримки України.

Нагадаємо, окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що незаконний "референдум" не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях є серйозною ескалацією конфлікту.