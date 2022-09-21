Президент Литви Науседа закликав росіян протистояти примусовій участі у війні з Україною

Про це Науседа написав у своєму твіттері.

"Часткова мобілізація, оголошена Росією, є актом відчаю. Вона свідчить про те, що Україна набирає сили і наближається до перемоги. Я закликаю російський народ протистояти примусовій участі у цій несправедливій, незаконній та безнадійній війні", - зазначив він.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.

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