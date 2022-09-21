Президент Литви Науседа закликав росіян протистояти примусовій участі у війні з Україною
Після оголошення часткової мобілізації в РФ президент Литви Гітанас Науседа закликав росіян "протистояти примусовій участі" у війні проти України
Про це Науседа написав у своєму твіттері.
"Часткова мобілізація, оголошена Росією, є актом відчаю. Вона свідчить про те, що Україна набирає сили і наближається до перемоги. Я закликаю російський народ протистояти примусовій участі у цій несправедливій, незаконній та безнадійній війні", - зазначив він.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
- Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.54
Купівля 40.54Продаж 41.71
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.38
- Актуальне
- Важливе