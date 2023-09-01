Президент Литви відреагував на слова Папи Римського про велич Росії: "Такі заяви завдають шкоди багатьом людям"
Президент Литви Ґітанас Науседа прокоментував слова Папи Римського Франциска про велич Росії. Він наголосив, що слід добре подумати перш ніж робити такі заяви
Про це повідомляє LRT.
"Папа Римський є авторитетом віри, але це не означає автоматично, що він є авторитетом історії", - сказав Науседа журналістам.
"І іноді, можливо, історія Росії або історія нашого регіону, нашого континенту може виглядати трохи інакше, ніж Аргентина. Можливо, моє знання історії Аргентини іноді може викликати деякі суперечки", – додав він із посмішкою.
За словами Науседи, такі заяви завдають шкоди багатьом людям, особливо тим, хто страждає від неспровокованої агресії РФ.
"Це надзвичайно чутливе питання, і перед тим, як робити такі заяви, треба дуже добре подумати, тому що такі заяви завдають шкоди багатьом людям, особливо людям, які проливають свою кров у безглуздій війні в Україні", – сказав президент Литви.
Передісторія
Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа Франциск просуває наративи про "великодержавність РФ".
Пізніше у Ватикані сказали, що Папа Франциск ніколи не пропагував імперіалістичних ідей.
МЗС Литви викликало Апостольського нунція на розмову з приводу заяви Папи Римського.
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