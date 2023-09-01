Президент Литви відреагував на слова Папи Римського про велич Росії: "Такі заяви завдають шкоди багатьом людям"

Про це повідомляє LRT.

"Папа Римський є авторитетом віри, але це не означає автоматично, що він є авторитетом історії", - сказав Науседа журналістам.

"І іноді, можливо, історія Росії або історія нашого регіону, нашого континенту може виглядати трохи інакше, ніж Аргентина. Можливо, моє знання історії Аргентини іноді може викликати деякі суперечки", – додав він із посмішкою.

За словами Науседи, такі заяви завдають шкоди багатьом людям, особливо тим, хто страждає від неспровокованої агресії РФ.

"Це надзвичайно чутливе питання, і перед тим, як робити такі заяви, треба дуже добре подумати, тому що такі заяви завдають шкоди багатьом людям, особливо людям, які проливають свою кров у безглуздій війні в Україні", – сказав президент Литви.

Передісторія

Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа Франциск просуває наративи про "великодержавність РФ".

Пізніше у Ватикані сказали, що Папа Франциск ніколи не пропагував імперіалістичних ідей.

МЗС Литви викликало Апостольського нунція на розмову з приводу заяви Папи Римського.

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