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Президент Сербії вважає беззмістовним подальший діалог з Косовом

18 червня, 2023 неділя
16:24
Світ Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не бачить сенсу продовжувати діалог із Косовом

Про це він заявив у великій промові, яку цитує РТС.

Вучич заявив, що Сербія зіткнулася "з найскладнішою ситуацією за останні 24 роки", що країни Заходу дозволяють ображати сербів, а прем’єр Косова Альбін Курті "хоче війни за будь-яку ціну і має підтримку деяких країн Заходу, аби створювати незаконну ситуацію і переслідувати мешканців сербської громади".

Окрім цього, він також заявив, що вважає подальший діалог беззмістовним.

"Коли вони навчаться говорити, а не будуть морочити нам голову і влаштовувати щодня нову провокацію і якусь нову проблему на місці, коли вони це зрозуміють, тоді ми будемо говорити", – сказав Вучич. 

"Немає сенсу про щось говорити, доки фейкові мери не підуть у відставку і поліцейські сили Косова не заберуться з цих муніципалітетів... Щодо технічного, з’явимося ми для діалогу чи ні, я ще прийму рішення і повідомлю вам за 24 години наперед", – додав Александар Вучич. 

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Зазначається, що стосовно затримання трьох косовських поліцейських, про яких Приштина стверджує, що їх викрали, Вучич заявив, що сербські правоохоронці готові на поліграфі підтвердити факти й що вони не перетинали межу з Косовом.

Він додав, що Белград спробує "зберігати мир".

"Але попереджаємо усіх тих, кому явно байдуже до миру і хто хоче, аби сербів з меншим шумом виганяли з півночі Косова, що цього не буде", – заявив президент Сербії. 

Ситуація в Косово

Влада Косово 14 грудня 2022 року подала заявку на членство в Європейському Союзі. Згодом уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців. 

Наприкінці 2022 року ЄС і США висловили занепокоєння напруженою ситуацією на півночі частково визнаного Косова й закликали всіх причетних сприяти якнайшвидшій деескалації та утримуватись від провокацій. Після гарантії від США, ЄС та НАТО президент Сербії Александар Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово. НАТО відхилило запит Сербії.

30 травня у Звечані, Косово, почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця. Президент Сербії наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косовом.

У березні 2023 року зазначалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізації відносин між Сербією та Косово. Однак лідери двох країн не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина.

Косово
Сербія
Військові новини
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