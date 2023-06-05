Про це в ефірі Еспресо сказала експертка-балканістка Марія Гелетій.

"Якщо ми говоримо про те, як врегулювати цей конфлікт. Це роки роботи. Є принцип примирення, коли зі сторонами починають працювати і проговорювати, які речі їх найбільше турбують. У конфліктології є поняття "айсберг" - все, що ми бачимо зверху, це вже наслідки основної проблеми. Причина непримирення між косовськими сербами та албанцями - конфлікти, які існували століттями. Вони вбивали одне одного і це залишається з ними. Потім були етнічні чистки Мілошевича, а потім нечесний поділ", - сказала вона.

Гелетій додала, що Косово, будучи етнічно сербською територією, стало незалежною державою косовських албанців.

"Для сербів - це велика втрата їхньої території. Один із варіантів вирішення конфлікту - це автономія. Або. можливо, у майбутньому буде розглядатися питання, щоб частину, де проживають серби від'єднати від Косова і приєднати до Сербії. Можливо, це і буде найпростішим варіантом, щоб врегулювати цей конфлікт", - підсумувала експертка.