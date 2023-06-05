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Один із варіантів вирішення конфлікту в Косово - віддати сербські райони Белграду, - експертка-балканістка Гелетій

5 червня, 2023 понедiлок
17:33
Світ Косово - Сербія

Один із варіантів вирішення конфлікту між Сербією та Косово - це автономія сербів. Можливо, буде розглядатися питання, щоб територію, де проживають серби приєднати до Сербії

Про це в ефірі Еспресо сказала експертка-балканістка Марія Гелетій.

"Якщо ми говоримо про те, як врегулювати цей конфлікт. Це роки роботи. Є принцип примирення, коли зі сторонами починають працювати і проговорювати, які речі їх найбільше турбують. У конфліктології є поняття "айсберг" - все, що ми бачимо зверху, це вже наслідки основної проблеми. Причина непримирення між косовськими сербами та албанцями - конфлікти, які існували століттями. Вони вбивали одне одного і це залишається з ними. Потім були етнічні чистки Мілошевича, а потім нечесний поділ", - сказала вона.

Гелетій додала, що Косово, будучи етнічно сербською територією, стало незалежною державою косовських албанців.

"Для сербів - це велика втрата їхньої території. Один із варіантів вирішення конфлікту - це автономія. Або. можливо, у майбутньому буде розглядатися питання, щоб частину, де проживають серби від'єднати від Косова і приєднати до Сербії. Можливо, це і буде найпростішим варіантом, щоб врегулювати цей конфлікт", - підсумувала експертка.

  • Відзначимо, що чергове загострення у Косові розпочалося у травні, коли косовські серби бойкотували місцеві вибори, що дозволило етнічним албанцям отримати контроль над місцевими органами влади за явки менш як 4%. Сутички почались, коли обрані албанці намагались зайняти свої робочі місця у муніципалітеті Звечан. Тоді президент Сербії Александар Вучич наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косово. Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич назвав ситуацію в Косово і Метохії "драматичною" і звинуватив Приштину в ескалації та "здійсненні терору" проти сербської громади.
  • У НАТО закликало владу Косова до деескалації після заворушень на півночі країни та заявили про готовність забезпечити порядок, зважаючи на те, що миротворчу місію очолює Альянс.
  • ЄС та США також поклали провину за нову ескалацію у Косово на Приштину.
  • 30 травня повідомлялося, що у Звечані почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця.
  • Ще 700 військовослужбовців НАТО прибудуть до Косова. Вони поповнять ряди міжнародних сил під керівництвом НАТО (KFOR)

ЄС
Косово
Сербія
геополітика
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