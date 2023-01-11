Про це повідомляє RMC Sport.

Виконавчий комітет федерації усунув Ноеля Ле Гре від виконання обов'язків до публікації результатів аудиторської перевірки, яку проведи в організації.

Виконувати обов'язки голови буде Філіп Діалло, який обіймав посаду віцепрезидента.

Ле Гре потрапив у скандал через зневажливі висловлювання про легендарного французького футболіста та тренера Зінедіна Зідана. Крім цього, колишні співробітниці федерації звинуватили його у сексуальних домаганнях.

9 січня лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе розкритикував Ноеля Ле Гре через зневажливе ставлення до Зінедіна Зідана.

Президент Франції Емманюель Макрон хоче, аби Ноеля Ле Гре на посаді голови національної федерації футболу замінив Мішель Платіні.

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