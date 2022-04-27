Президентка Єврокомісії назвала шантажем заяви Газпрому про припинення постачання газу в країни ЄС

Про це вона написала у Twitter.

"Заява «Газпрому» - це чергова спроба Росії шантажувати нас газом. Ми готові до такого сценарію. Ми плануємо нашу скоординовану відповідь ЄС. Європейці можуть вірити, що ми єдині й солідарні з державами-членами, які постраждали", - написала Урсула фон дер Ляєн.

На сайті Єврокомісії зазначено, що заява Газпрому про те, що він в односторонньому порядку припиняє поставки газу споживачам у Європі, є черговою спробою Росії використати газ як інструмент шантажу.

"Це невиправдано і неприпустимо. І це ще раз свідчить про ненадійність Росії як постачальника газу", - йдеться в заяві Єврокомісії.

Нагадаємо, Газпром офіційно повідомив про припинення газопостачання у Польщу, а також у Болгарію. Білий дім заявив, що після припинення постачання природного газу з Росії Польща може замінити його енергоносіями з країн Азії. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає дії РФ по припиненню постачання газу в ЄС порушенням договорів та аргументом на користь енергетичного ембарго

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