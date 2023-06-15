Про це вона сказала в інтерв'ю одному з українських видань.

"Ми б ніколи не були так близько до Європейського Союзу, якби не боротьба українського народу. І я думаю, що грузинський народ це дуже добре розуміє і дуже вдячний за це. Тому що це шлях, на який він ступив іще на початку незалежності і якому ніколи не зраджував. І я глибоко переконана, що ніколи не зрадить", - сказала президентка.

"Я також переконана, що ми приєднаємося до Європейського Союзу разом. Можливо, не в один і той же час, але разом ми будемо на одному боці", - додала вона.

Що відомо про вступ Грузії до ЄС

У межах євроінтеграції країна має завершити всі необхідні реформи відповідно до плану щодо набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Проте у ЄС прослідковують у кроках влади Грузії на цьому шляху певні відступи. Так, у Брюселі закликали Грузію долучитися до санкцій проти РФ і "зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти" обмежувальні заходи. Водночас у правлячій партії Грузії заявили, що розглядатимуть санкції проти РФ тоді, коли країна стане частиною ЄС.

Крім того, через поновлення авіасполучення з РФ, яке відбулося у травні, Грузії передали офіційний демарш від імені 27 країн ЄС. А посол Євросоюзу зауважив, що таке рішення Тбілісі суперечить рішучості ЄС ізолювати Росію через війну проти України.

12 червня голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що Тбілісі сподівається отримати статус кандидата в члени ЄС у грудні цього року.