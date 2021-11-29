У Саакашвілі діагностували ПТСР, - очільниця центру реабілітації жертв катувань
Президентка Міжнародного центру реабілітації жертв катувань і насильства Маріам Джишкаріані заявила, що в експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі наявні симптоми посттравматичного стресового розладу
Про це повідомляє Грузия Online.
"За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, пов'язаний із тортурами у в'язниці та в системі", - заявила Джишкаріані.
Водночас Джишкаріані наголосила, що стан Саакашвілі не заважає йому бути присутнім у суді.
"Рішення про судовий процес він ухвалить сам, у нього немає такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду", - сказала Джишкаріані.
Також Маріам Джишкаріані повідомила, що в результаті голодування у експрезидента Грузії розвинулася енцефалопатія (загальна назва дифузних незапальних уражень головного мозку з порушенням його функції - ред.). Вона заявила, що експрезидент Грузії потребує стаціонарного мультидисциплінарного лікування-реабілітації.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 11 листопада Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні.
- 19 листопада повідомлялося, що експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився припинити голодування у разі переведення до військового госпіталя міста Горі.
- 20 листопада Міхеїл Саакашвілі припинив голодування після переведення з тюремної лікарні до військового шпиталю.
- 25 листопада лікар заявив, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі задовільний.
- 29 листопада відбувається судовий процес над Міхеілом Саакашвілі у справі про розгін мітингу в 2007 році та розгром офісу телекомпанії "Імеді".
- Посол США у Грузії Келлі Дегнан закликала прихильників експрезидента висловлювати свою позицію виключно мирними методами.
- Біля будівлі, де відбувається суд над Міхеїлом Саакашвілі, сталися сутички між поліцейськими та активістами.
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