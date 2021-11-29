У Саакашвілі діагностували ПТСР, - очільниця центру реабілітації жертв катувань

Про це повідомляє Грузия Online.



"За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, пов'язаний із тортурами у в'язниці та в системі", - заявила Джишкаріані.



Водночас Джишкаріані наголосила, що стан Саакашвілі не заважає йому бути присутнім у суді.



"Рішення про судовий процес він ухвалить сам, у нього немає такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду", - сказала Джишкаріані.



Також Маріам Джишкаріані повідомила, що в результаті голодування у експрезидента Грузії розвинулася енцефалопатія (загальна назва дифузних незапальних уражень головного мозку з порушенням його функції - ред.). Вона заявила, що експрезидент Грузії потребує стаціонарного мультидисциплінарного лікування-реабілітації.