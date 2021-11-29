Біля будівлі, де відбувається суд над Саакашвілі, сталися сутички між поліцейськими та активістами
Ситуація біля суду, де почався процес у справі Міхеіла Саакашвілі, загострилася: сталися сутички між прихильниками експрезидента та поліцейськими
Про це повідомляє "Грузия Online".
У зв'язку з посиленням заходів безпеки, представникам ЗМІ та протестувальникам сьогодні не дозволяють заходити у двір суду.
За інформацією видання, незважаючи на заборону, кілька активістів перебралися через паркан із трояндами та прапорами в руках. Поліція насильно вивела їх з території. Деякі з них чинили спротив правоохоронцям і поліцейські використали перцеві балончики.
Як наслідок, постраждали кілька активістів та телеоператорів. На місці перебувають бригади швидкої допомоги та надають першу медичну допомогу. На цей момент невідомо, скільки з них необхідно перевезти до клініки.
Після інциденту активісти вийшли на дорогу і перекрили рух.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 11 листопада Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні.
- 19 листопада повідомлялося, що експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився припинити голодування у разі переведення до військового госпіталя міста Горі.
- 20 листопада Міхеїл Саакашвілі припинив голодування після переведення з тюремної лікарні до військового шпиталю.
- 25 листопада лікар заявив, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі задовільний.
- 29 листопада відбувається судовий процес над Міхеілом Саакашвілі у справі про розгін мітингу в 2007 році та розгром офісу телекомпанії "Імеді".
- Посол США у Грузії Келлі Дегнан закликала прихильників експрезидента висловлювати свою позицію виключно мирними методами.
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