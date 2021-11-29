Саакашвілі доставили до суду в Тбілісі, - Грузия Online

Про це повідомляє "Грузия Online" із посиланням на Пенітенціарну службу.



За даними видання, Міхеїла Саакашвілі, ймовірно, вже доставили до Тбіліського міського суду: машина Пенітенціарної служби, яка у супроводі ескорту виїхала з Горійського військового шпиталю, вже прибула до суду.



Посол США у Грузії Келлі Дегнан зазначила, що присутність Саакашвілі в суді передбачена його правом на справедливий судовий розгляд і закликала прихильників експрезидента висловлювати свою позицію виключно мирними методами.



"Я дуже рада, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі дозволяє йому бути присутнім на судовому засіданні. Він має право на справедливий судовий розгляд, який передбачає особисту присутність, якщо він цього забажає, тому я рада, що він може відвідати суд. Сподіваюся, його прихильники діятимуть відповідально. Вони, звичайно, мають право на мирний протест, але ключове слово тут - "мирний", - сказала Келлі Дегнан.

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