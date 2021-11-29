Саакашвілі доставили до суду в Тбілісі, - Грузия Online
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі 29 листопада буде присутній на судовому процесі у справі про розгін мітингу в 2007 році та розгром офісу телекомпанії "Імеді"
Про це повідомляє "Грузия Online" із посиланням на Пенітенціарну службу.
За даними видання, Міхеїла Саакашвілі, ймовірно, вже доставили до Тбіліського міського суду: машина Пенітенціарної служби, яка у супроводі ескорту виїхала з Горійського військового шпиталю, вже прибула до суду.
Посол США у Грузії Келлі Дегнан зазначила, що присутність Саакашвілі в суді передбачена його правом на справедливий судовий розгляд і закликала прихильників експрезидента висловлювати свою позицію виключно мирними методами.
"Я дуже рада, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі дозволяє йому бути присутнім на судовому засіданні. Він має право на справедливий судовий розгляд, який передбачає особисту присутність, якщо він цього забажає, тому я рада, що він може відвідати суд. Сподіваюся, його прихильники діятимуть відповідально. Вони, звичайно, мають право на мирний протест, але ключове слово тут - "мирний", - сказала Келлі Дегнан.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 9 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що до Міхеіла Саакашвілі застосували силу перед вивезенням із тюрми.
- 11 листопада Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні.
- 19 листопада повідомлялося, що експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився припинити голодування у разі переведення до військового госпіталя міста Горі.
- 20 листопада Міхеїл Саакашвілі припинив голодування після переведення з тюремної лікарні до військового шпиталю.
- 25 листопада лікар заявив, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі задовільний.
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