Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Саакашвілі доставили до суду в Тбілісі, - Грузия Online

Саакашвілі доставили до суду в Тбілісі, - Грузия Online

29 листопада, 2021 понедiлок
10:21
Світ Міхеїл Саакашвілі

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі 29 листопада буде присутній на судовому процесі у справі про розгін мітингу в 2007 році та розгром офісу телекомпанії "Імеді"

Про це повідомляє "Грузия Online" із посиланням на Пенітенціарну службу.

За даними видання, Міхеїла Саакашвілі, ймовірно, вже доставили до Тбіліського міського суду: машина Пенітенціарної служби, яка у супроводі ескорту виїхала з Горійського військового шпиталю, вже прибула до суду.

Посол США у Грузії Келлі Дегнан зазначила, що присутність Саакашвілі в суді передбачена його правом на справедливий судовий розгляд і закликала прихильників експрезидента висловлювати свою позицію виключно мирними методами.

"Я дуже рада, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі дозволяє йому бути присутнім на судовому засіданні. Він має право на справедливий судовий розгляд, який передбачає особисту присутність, якщо він цього забажає, тому я рада, що він може відвідати суд. Сподіваюся, його прихильники діятимуть відповідально. Вони, звичайно, мають право на мирний протест, але ключове слово тут - "мирний", - сказала Келлі Дегнан.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
суд
засідання
Тбілісі
новини Грузії
Міхеїл Саакашвілі
Читайте також:
Глен Грант
27 листопада, 2021 субота
Путін у патовій ситуації. В агресора один вибір - іти вперед: атакувати Україну чи окуповувати Білорусь, - Глен Грант
27 листопада, 2021 субота
Генерал Бурба виїхав з України, - Ігор Мосійчук
27 листопада, 2021 субота
Аби заспокоїти Путіна, у Байдена можуть відмовитися від військової допомоги Україні і навчань НАТО біля кордону з Росією, - Wall Street Journal
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.04
    Купівля 27.04
    Продаж 27.32
  • EUR
    Купівля 30.38
    Продаж 30.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
29 листопада
12:13
На кордоні Білорусі та Литви знайшли тіло мертвого мігранта
11:54
Будинок вчених
У львівському Будинку вчених пояснили, чому не завадили "голодній тусі"
11:50
Саакашвілі суд
Біля будівлі, де відбувається суд над Саакашвілі, сталися сутички між поліцейськими та активістами
11:39
Коронавірус діти
У Києві від коронавірусу померло чотиримісячне немовля
11:32
Розізли коміка. Як Зеленський оголосив полювання на Бутусова за незручні питання
11:32
Японія закриває кордон
Штам Омікрон: Японія закриває кордони для іноземців, Франція виявила вісім можливих заражень
11:07
доллар, валюта
Долар подорожчав за курсом НБУ
11:01
Інтерв’ю
Дмитро Орєшкін
Це стратегія Кім Чен Ина – для того, щоб з ним розмовляли, запускає в білий світ ракети, – Дмитро Орєшкін про Путіна
10:54
вітер
"Жовтий" рівень небезпеки: на Київщині оголосили штормове попередження
10:30
Денис Шмигаль
Постійні рейди військових кораблів НАТО в Чорному морі були б сильним знаком підтримки України, - Шмигаль про загрозу від РФ
09:46
Через COVID-штам Омікрон Британія скликає міністрів охорони здоров'я країн G7
09:42
святкування блогерів
"Голодна туса" в день скорботи у Львові. У соцмережах оголошують бойкот блогерам-організаторам
09:32
Бурштинська ТЕС
На Бурштинській ТЕС прогримів вибух, госпіталізовано п'ятьох людей
09:11
Прем'єр Латвії: НАТО і ЄС мають дати РФ чіткий сигнал про наслідки в разі ескалації агресії проти України
09:02
У Києві сталася ДТП із п'ятьма автомобілями, рух транспорту ускладнено
08:39
коронавірус
В Україні упродовж доби виявили 5804 нових заражень коронавірусом, 297 пацієнтів померли
08:33
осінній дощ
В Україні очікуються зливи та сніг, - прогноз на 29 листопада
08:01
коронавірус
Коронавірус: штам Омікрон виявили у Канаді
07:22
Доба в зоні ООС: росіяни обстріляли українські позиції із заборонених мінометів і протитанкових гранатометів
2021, неділя
28 листопада
22:56
Українці заробляють у Польщі в середньому 20-23 тис. грн, - ЗМІ
22:40
Олександр Лукашенко
Чекати доки Лукашенко сам піде не варто. Треба знову виходити на вулиці й захоплювати адмінбудівлі, - білоруський політолог
22:30
Польща виплачує сотні злотих на українських дітей. Як їх отримати заробітчанам
22:14
Юрій Шевцов (Білорусь)
Пропагандист Лукашенка переклав провину за міграційну кризу на українців
22:00
Початок Хануки одесити відзначили концертом та гучним феєрверком
21:46
КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом
Кабмін, РНБО та СБУ вивчать доцільність візового режиму для росіян
21:21
В степах Причорномор'я українські морпіхи тренуються вибивати ворога із населених пунктів
21:00
Швейцарці підтримали на референдумі COVID-сертифікати
20:37
Павлограду припиняють подачу води. Не працюватимуть дитячі садочки
20:16
"Це - ідіотизм". Як соцмережі реагують на дії ДБР щодо Юрія Бутусова і його відео
19:55
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
Духовенство церкви Московського патріархату з нетерпінням чекає російських танків, - генерал Скіпальський
19:42
Катерина Бабкіна
"Як не зведешся, то глянь довкола хоча б, я угорі над тобою, до тебе зву", − Катерина Бабкіна читає поезію у небі
19:33
Юрій Бутусов на пресконференції Зеленського
Міноборони "категорично засуджує" публікацію Бутусовим відео з гаубицею, а ГУР закликає "виважено ставитися до оприлюднення інформації"
18:50
Третина українців помирає до 65 років. Половині цих смертей можна запобігти, - ООН
18:48
Аґнєшка Голланд
"Росія не може проковтнути правду про Голодомор", − режисерка фільму "Ціна правди"
18:20
Оновлено
ДБР почало розслідування щодо відео Юрія Бутусова. Журналіст каже, що це - помста Зеленського
17:57
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
США, як ніколи, рішуче налаштовані покарати Путіна за агресію, – Піонтковський
17:40
Урсула фон дер Ляйєн, Гітанас Науседа, Єнс Столтенберг
Брюссель дає Литві, Латвії та Польщі 200 млн євро на оснащення кордону
17:11
Турчинов
Бездіяльність у питаннях захисту країни провокує Кремль на війну, – Олександр Турчинов
17:03
Андрій Шевченко
"Дженоа" Шевченка заробила перше очко під керівництвом українця в чемпіонаті Італії
16:59
Оновлено
У Новій Одесі вже троє загиблих від вибуху в 5-поверхівці. Пошукові роботи завершено
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV