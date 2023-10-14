Принципи тотожності та інакшості українців та кримських татар у радянській системі, переосмислення кримськотатарської ідентичності: громадська діячка Аблялімова на форумі Via Carpatia
Ельміра Аблялімова, громадська діячка, культуролог, екс генеральна директорка Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника розповіла про принципи тотожності та інакшості українців та кримських татар у радянській системі
Про це вона сказала під час трансляції панелі "На перехресті. Доля традиції в глобалізованому світі" форуму Via Carpatia в етері Еспресо.
"Ви знаєте, на початку цього року я була зі своєю коліжанкою на одній із конференцій у Відні й наша панель буда присвячена Криму, а конференція сама була присвячена війні в Україні. Професор, доктор Віденського університету Томас Немен сказав мені таку фразу, яку я запам'ятала. Він сказав, що Крим у контексті кримськотатарської історії культури взагалі відсутній в європейському академічному просторі", - розповіла громадська діячка.
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Аблялімова зазначила, що вважає, що це шлях до деокупації Криму - вивчення, переосмислення історії Криму через контекст кримськотатарської ідентичності.
"У нашій свідомості, в політичному, культурному, історичному вимірах дуже багато різних стереотипних уявлень, які пов'язані з Кримом, з кримськими татарами, бо Росія працювала дуже активно. Вона різними шляхами, різними інструментами працювала і стосовно українців, використовуючи принцип тотожності: "ми один народ, у нас однакова мова, однакова культура, тільки ви трішки інші, вас треба ще б прибрати, щоб стати такими, як ми", - зазначила вона.
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Також громадська діячка звернула увагу на те, що стосовно кримських татар був трошки інший принцип - "принцип інакшості".
"Тобто вони інакші, вони мусульмани, вони тюрки, тобто вони вороги. Але і в тих і в інших активних діях стосовно наших народів, мета одна - повна асиміляція, видалення того, що ми називаємо нашою етнічною приналежністю та зробити радянську людину без етнічного походження. Але мені здається, що це саме те, що нас вберегло - це внутрішня ідентичність", - наголосила Аблялімова.
- 14-15 жовтня в Івано-Франківську проходить Шостий міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Via Carpatia: "Майбутнє традиції: українське у глобальному світі". Програма форуму
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