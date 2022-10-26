Про це шоумен та активіст Сергій Притула повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Допремʼєрні покази фільму "Клондайк" відбудуться 2 листопада у мережі кінотеатрів "Мультиплекс". Кошти з цих показів передадуть Фонду Притули. Шоумен запевнив, що за них волонтери придбають для Збройних сил "знаряддя помсти російським окупантам".

"Тож вносьте 2 листопада собі до календариків. Фільм дуже сильний. І кіно подивитесь, і до перемоги долучитесь", - написав Притула.

Події фільму розгортаються у липні 2014 року на Донбасі. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати, навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак.

У широкий прокат в Україні "Клондайк" вийде 3 листопада 2022 року.

Український фільм "Клондайк" про війну з РФ та катастрофу МН17 отримав нагороду Берлінале.

Наприкінці серпня у мережі з’явився офіційний трейлер українського фільму "Клондайк".

Стрічки "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" та "Відблиск" стали лідерами за кількістю номінацій національної премії кінокритиків "Кіноколо".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb