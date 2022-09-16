Днями народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв повідомив у соцмережах, що батальйон терміново потребує допомоги із транспортом. Частину коштів зібрали небайдужі українці, левову частку закрив Порошенко.

Як відомо, батальйон імені Шейха Мансура складається переважно із чеченських добровольців, які були змушені виїхати з батьківщини й добровільно приєдналися до українських захисників.

Військові подякували за допомогу і наголосили – автівка дійсно вкрай необхідна на фронті. "Якраз дві машини у нас розбиті. Ми знаємо, що ви дуже багато допомагаєте. І від нашого батальйону висловлюємо вам подяку", – говорить чеченський доброволець.

"Наша відповідь Кадирову", – зауважив Порошенко.

"Я хочу подякувати Володі Ар'єву, який є якщо не хресним батьком, то таким янголом-охоронцем цього батальйону. Цей пікап зараз відправиться на фронт виконувати важливі завдання з оборони держави. Я з величезною приємністю нашим друзям вручаю ключі від машини. Твердо переконаний, що ми це передаємо в дуже надійні руки", – говорить Порошенко.

"Контрнаступ відбувається не лише на Слобожанщині, на Харківщині, де воюють бригади, які ми підтримуємо. А й у Херсонській області, де працюють наші війська, і на запорізькій ділянці, де батальйон тримає оборону й у будь-який час готовий перейти до контрнаступу. Ми не залишаємо їх без нашої допомоги", – зазначив Порошенко.

"Чекайте в гості – ще з подарунками приїдемо. Ми підготували і генератори, і дрони, і буржуйки, так що зиму будемо зустрічати у всеозброєнні і будемо робити все для перемоги", – додав п’ятий президент.

"Ми тут із 2014 року. Приїхали, як тільки це почалося. Допомагаємо ЗСУ. Виїжджаємо на завдання разом з військовими. Все, що у наших силах – ми робимо. Ми вважаємо Україну своєю другою батьківщиною", – розповідає боєць чеченського добробату. І додає: "Україна переможе, бо ми б’ємося за праве діло. Це земля України, і ми повернемо усі наші території – всі до єдиної".

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