Призупиненням участі РФ в угоді про стратегічну зброю Путін довів, що він у глухому куті, - нардеп Наливайченко
Народний депутат Валентин Наливайченко вважає, що заявою про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічне озброєння Путін довів, що програє війну з Україною
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Вчора Путін ще раз вирішив побрязкати ядерною зброєю. Він заявив про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічне наступальне озброєння. Проте це нічого не змінює. Російська Федерація від самого початку вторгнення в Україну погрожувала ядерною зброєю", - пояснив Наливайченко.
Народний депутат зауважив, що путінський режим знаходиться на межі краху
"Такі відчайдушні заяви Путіна про припинення участі РФ в угоді про стратегічну зброю доводять, що Росія програє війну з Україною. Цією заявою Путін довів, що він у глухому куті. На фоні візиту президента США Джо Байдена до Києва, такі заяви Путіна просто нікчемні. На путінський режим чекає крах. З ними вже ніхто не хоче мати справи", - додав він.
- 21 лютого Путін пригрозив "розширенням війни", якщо Захід надасть Україні далекобійне озброєння. Крім цього, російський диктатор заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Також Володимир Путін наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї.
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