Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Вчора Путін ще раз вирішив побрязкати ядерною зброєю. Він заявив про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічне наступальне озброєння. Проте це нічого не змінює. Російська Федерація від самого початку вторгнення в Україну погрожувала ядерною зброєю", - пояснив Наливайченко.

Народний депутат зауважив, що путінський режим знаходиться на межі краху

"Такі відчайдушні заяви Путіна про припинення участі РФ в угоді про стратегічну зброю доводять, що Росія програє війну з Україною. Цією заявою Путін довів, що він у глухому куті. На фоні візиту президента США Джо Байдена до Києва, такі заяви Путіна просто нікчемні. На путінський режим чекає крах. З ними вже ніхто не хоче мати справи", - додав він.