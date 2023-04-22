Про це заявив політолог, експерт-міжнародник Раміс Юнус в етері Еспресо.

За його словами, Україна отримає всю необхідну для перемоги зброю, крім ядерної. Проте коли це станеться, зможуть сказати тільки Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і президент Володимир Зеленський. Політолог зазначив, що треба стежити за ситуацією на полі бою, яка розгортається на нашу користь.

"Так, можливо, важка війна, так, ви маєте жертви, але у вас і суперник не Судан, у вас суперник ядерна держава, географія з такими людськими ресурсами, що вони навіть не слідкують за кількістю жертв. Вони використовують їх як людське м’ясо. І від того, що сьогодні ситуація ось така, якби це не була Росія, а країна з масштабами хоча б такими ж, як Україна, війна давно б закінчилась на сьогоднішньому рівні вашою перемогою", - зауважив Раміс Юнус.

Він додав, що системна робота в цьому напрямі триває: рішення Великої сімки, ордер на арешт Володимира Путіна. За словами політолога, такий процес неможливо зупинити.

"Тому, коли хтось говорить про F-16, F-15, "леопарди" і "бредлі", "абрамси", оце все разом, про це можна багато говорити, але ми не знаємо точно, що насправді потрібне. Це закидається, але на цю тему повинні говорити конкретно ті люди, які мають це просити. Тобто, генерал Залужний. Те, що він тоді сказав, пам’ятаєте, той гучний його виступ кілька місяців тому? От все, що він тоді сказав, ви все вже отримали. Це означає, що його слухають, значить він має говорити на цю тему, а не диванні експерти і всі ті, хто не володіє тією інформацією. Тому дочекаймось краще того контрнаступу, а після цього можна буде говорити про те, що от правильна була тактика чи не правильна", - наголосив Раміс Юнус.