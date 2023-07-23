Проєкт Sunflowers: у Польщі розробляють платформу, на якій збиратимуть свідчення воєнних злочинів РФ в Україні
У Польщі юристи та спеціалісти міжнародного кримінального права розробляють платформу, на якій збиратимуть свідчення воєнних злочинів Російської Федерації в Україні
Про це Андрій Косило, адвокат, доцент Варшавського університету, координатор проєкту Sunflowers заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"Метою проєкту є не розслідування злочинів, але збирання інформації, яка може бути використана як докази у майбутніх процесах перед національними судами різних країн і також у міжнародних кримінальних судах. Тобто збирання інформації", - зазначив Косило.
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Адвокат додав, що з цією метою проєкт розробив спеціальну платформу, на яку кожен, хто був свідком воєнного злочину, чи іншого злочину проти людяності, може зареєструватися. Після цього, з потенційним свідком зв'яжеться волонтер, який допоможе заповнити більш докладну форму та систематизувати інформацію.
"Тобто метою є збирання інформації, яка пізніше може бути використана як докази в судових процесах", - наголошує він.
Андрій Косило також відзначив важливість забезпечення збереження конфіденційності наданої інформації, тобто ці сервери схожі до банківської системи служб безпеки.
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"Ми це розробили та вже в середині серпня ця платформа почне працювати, максимум першого вересня вона буде працювати. І кожен, хто є потенційним свідком воєнних злочинів може на ній реєструватися для того, щоб цю інформацію нам передати. Сам проєкт створений юристами, спеціалістами міжнародного кримінального права. Це не тільки польські юристи, це юристи з Великої Британії, з Нідерландів та України", - додає адвокат.
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