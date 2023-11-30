Програму обміну ламп розжарювання на LED продовжили: пенсіонери зможуть отримати ще по 5 штук

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що на першому та другому етапі реалізації програми українці отримали понад 21 млн світлодіодних ламп. Однак влада бачить необхідність замінити ще близько 18 млн ламп розжарювання на енергоефективні лампи, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни. Тому пенсіонери зможуть отримати на Укрпошті додаткові лампи без Дії. Достатньо прийти на відділення з паспортом, ідентифікаційним кодом, пенсійним посвідченням і телефоном.

Вказується, що цього разу пенсіонерам не треба буде одразу нести старі лампи на обмін. Їх можна буде принести у відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п’яти додаткових світлодіодних ламп.

Узяти участь у програмі зможуть навіть ті пенсіонери, які вже замінювали свої лампочки на енергоефективні.

Перші лампи за новою хвилею програми будуть доступні з 5 грудня у всіх сільських відділеннях Укрпошти по всій країні, крім Київщини. На Київщині пенсіонери зможуть додатково обміняти лампи з 12 грудня. Про доступність ламп для обміну в решті населених пунктів буде повідомлено окремо.

Обмін буде безоплатним і триватиме доти, поки лампи будуть у наявності.

Влада підрахувала, що економічний ефект від обміну ще 18 млн світлодіодних ламп дозволить сумарно економити одночасно до 1000 МВт, що дорівнює роботі блока атомної електростанції.

Що відомо про програму обміну ламп

У грудні 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.

Президент Володимир Зеленський запропонував проєкт із закупівлі 50 млн LED-ламп для України, зазначивши, що вони дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики.

З 30 січня в українців з'явилася можливість обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп.

9 червня розпочався другий етап програми обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи. Можливість безплатного обміну поширилась на юридичних осіб: заявку на обмін ламп могли подати освітні та медичні заклади.