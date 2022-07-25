Прокуратура Франції перевірить активи російських олігархів, наближених до Путіна

Про це повідомляє Le Parisien.

Видання пише, що розслідування стосуватиметься ймовірних організаторів схем з відмивання грошей, корупційних правопорушень, розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків в особливо небезпечних обсягах.

Справу вестиме, за вказівкою національної прокуратури Французької Республіки, центральне управління з боротьби з серйозними фінансовими злочинами.

Французькі слідчі перевірять, яким чином російські олігархи змогли нагромадити значні активи у сфері нерухомості.

21 липня стало відомо, що Франція надасть €85 млн для поповнення запасів САУ Caesar, переданих Україні.

У рамках допомоги Україні Франція здійснила постачання САУ Caesar. Спочатку було передано 12 установок, а згодом президент Еммануель Макрон заявив про передачу ще шести САУ.

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