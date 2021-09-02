Прокуратура Києва провела обшуки на підприємстві "Плесо": підозрюють у розтраті 5 млн грн
У столиці пройшли обшуки на комунальному підприємстві "Плесо" через справу про розтрату 5 млн грн
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
"Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва спільно з СВ Шевченківського УП ГУНП за оперативного супроводження ГУ БКОЗ СБУ проведено ряд обшуків у рамках кримінального провадження щодо розтрати коштів місцевого бюджету посадовими особами КП "Плесо" (ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Слідством встановлено, що за результатами проведення публічних торгів компанія-переможець взяла на себе обов’язок з виконання робіт по розчищенню струмка Вершинка в Солом’янському районі міста Києва.
У ході обшуку виявлені та вилучені копії актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному тендеру, підроблену ухвалу про проведення виїмки необхідних слідству документів, які приховувалися комунальним підприємством на момент виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.
Крім того, слідство зафіксовало відсутність підрядної організації за місцем реєстрації, що може свідчити про фіктивний характер взаємовідносин суб’єкта підприємницької діяльності та комунального підприємства.
Наразі вирішується питання повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
- Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у комунальному підприємстві "Київжитлоспецексплуатація" за фактами розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на капітальний ремонт під'їздів у житлових будинках.
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