Промоутер принизив шанси Джошуа у повторному бою з Усиком
Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Тайсона Ф'юрі, не вірить, що Ентоні Джошуа зможе перемогти Олександра Усика в повторному бою
Про це повідомляє Boxingscene.
За словами промоутера, Усик не втратить свою форму перед повторним боєм з Джошуа.
"Тиждень тому на стадіоні "Тоттенгема" були яскраві феєрверки, але вони виявилися єдиними пострілами від Джошуа. Усик загасив вогонь Ей-Джея. Як же ми всі хотіли б побачити Ф'юрі проти Джошуа на піку їхніх можливостей. Але тепер цього не буде. На відміну від Руїса, попереднього кривдника Джошуа, якого Ентоні здолав потім у повторному бою, Усик не буде поневірятися по вечірках і не втратить жахливим чином свою форму", - сказав Френк Воррен.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Тайсон Ф'юрі заявив, що сподівався на перемогу свого співвітчизника Ентоні Джошуа у бою проти Олександра Усика.
- 30 вересня стало відомо, що повторний бій між Усиком і Джошуа може відбутися в Україні.
- 1 жовтня боксер Олександр Усик розповів, як змінилась поведінка його дітей після того, як українець став чемпіоном світу.
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