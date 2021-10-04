Промоутер принизив шанси Джошуа у повторному бою з Усиком

Про це повідомляє Boxingscene.



За словами промоутера, Усик не втратить свою форму перед повторним боєм з Джошуа.

"Тиждень тому на стадіоні "Тоттенгема" були яскраві феєрверки, але вони виявилися єдиними пострілами від Джошуа. Усик загасив вогонь Ей-Джея. Як же ми всі хотіли б побачити Ф'юрі проти Джошуа на піку їхніх можливостей. Але тепер цього не буде. На відміну від Руїса, попереднього кривдника Джошуа, якого Ентоні здолав потім у повторному бою, Усик не буде поневірятися по вечірках і не втратить жахливим чином свою форму", - сказав Френк Воррен.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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