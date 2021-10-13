Промоутер Усика відреагував на пропозицію Ф'юрі відмовитися від реваншу з Джошуа

Про це заявив промоутер Олександра Усика Олександр Красюка у інтерв'ю Behind The Gloves.

За його словами, Усику надходили відповідні пропозиції від представників Ф'юрі, проте він дотримуватиметься контракту та проведе другий бій з Джошуа.

"Є різні розмови, багато говорять, хтось намагається щось запропонувати, але на даному етапі ми будемо тримати своє слово. Це не просто слова, вони написані на папері і підписані усіма нами. Це означає, що в разі перемоги Усика, у Джошуа було право на реванш. Ми з цим погодилися. Ми завжди тримаємо своє слово", - сказав Красюк.

Він також нагадав, що Тайсон Ф'юрі після перемоги над іншим українцем - Володимиром Кличком у 2015 році - не дав йому реваншу.

"Не хочу нікого звинувачувати, але я пам'ятаю, як раніше деякі дуже відомі суперважковаговики не хотіли давати реванш ще більш відомим суперважковаговикам. Маю на увазі випадок з Володимиром Кличком", - зазначив Красюк.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).



Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

8 жовтня Боб Арум звернувся до Ентоні Джошуа з проханням, щоб він відмовився від реваншу з Олександром Усиком.

10 жовтня Ентоні Джошуа активував опцію реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком.

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