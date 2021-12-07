Промоутер Усика знайшов місце, де варто провести бій Ломаченка за титул абсолютного чемпіона світу
Промоутер Олександр Красюк переконаний, що Василю Ломаченку слід провести бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа в Австралії
Про це Красюк заявив у інтерв'ю YouTube-каналу ББ.
За словами Красюка, якщо бій між Ломаченком і Камбососом таки відбудеться, то він повинен пройти в Австралії.
"Бій з Ломаченком в Австралії - оптимальний варіант для Камбососа. Австралія - це індивідуальний ринок, який не покладається ні на Європу, ні на Америку. Вони самодостатні, вони мають PPV, глядач, платоспроможність – всі три прибуткові складові боксу. У них це є у достатньому обсязі для того, щоб задовольнити запити всіх учасників, включаючи промоутерів", – сказав промоутер Олександр Красюк.
Наступний бій Василя Ломаченка пройде проти Річарда Коммі. Поєдинок відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку (США).
Джордж Камбосос 28 листопада переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
- Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.
- 7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.
- Промоутер Олександр Красюк заявив, що ганець Річард Коммі здатен створити Ломаченку більше проблем, ніж новий абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос.
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