Промоутер Усика знайшов місце, де варто провести бій Ломаченка за титул абсолютного чемпіона світу

Про це Красюк заявив у інтерв'ю YouTube-каналу ББ.



За словами Красюка, якщо бій між Ломаченком і Камбососом таки відбудеться, то він повинен пройти в Австралії.



"Бій з Ломаченком в Австралії - оптимальний варіант для Камбососа. Австралія - це індивідуальний ринок, який не покладається ні на Європу, ні на Америку. Вони самодостатні, вони мають PPV, глядач, платоспроможність – всі три прибуткові складові боксу. У них це є у достатньому обсязі для того, щоб задовольнити запити всіх учасників, включаючи промоутерів", – сказав промоутер Олександр Красюк.

Наступний бій Василя Ломаченка пройде проти Річарда Коммі. Поєдинок відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку (США).

Джордж Камбосос 28 листопада переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.

7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.

Промоутер Олександр Красюк заявив, що ганець Річард Коммі здатен створити Ломаченку більше проблем, ніж новий абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb