Пропагандистам з супроводу Лаврова не дали візи до США. Кремль обіцяє американським журналістам "максимальний дискомфорт"
Посольство Сполучених Штатів Америки у Росії в неділю, 23 квітня 2023 року, відмовило пропагандистському пулу очільника МЗС країни-агресора Сергія Лаврова у видачі в'їздних віз
Співробітники провідних російських держінформресурсів мали висвітлювати діяльність Лаврова у штабквартирі Організації Об'єднаних Націй (Нью-Йорк) під час головування РФ в Раді безпеки ООН. Факт відмови у візах своєму пропагандистському супроводу Лавров підтвердив особисто. Його заява з'явилася о 16:33 на офіційному сайті МЗС РФ.
За літнім часом, нагадаємо, різниці у часі між Києвом та Москвою немає.
"Я, звичайно, розумів, наскільки наші американські колеги славляться такого роду речами, але був упевнений, що цього разу з урахуванням уваги, залученої до їхньої потворної поведінки, все буде інакше. Я помилявся", - прокоментував ситуацію Лавров.
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"Ми це не забудемо та не вибачимо", - наголосив він.
За словами заступника Лаврова Сергія Рябкова, якого цитує РІА "Новості", американська сторона нібито до останнього тягнула з візами, запевняючи що вони "на підході", й в останній момент відмовила.
Відтепер, як крок у відповідь з боку Кремля, "американські журналісти відчуватимуть на собі максимальний дискомфорт", повідомляє ТАСС із посилання на власне джерело.
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