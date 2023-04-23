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Ексклюзив

Лавров не просто так "десантувався" у Бразилії, – Клімкін

23 квітня, 2023 неділя
08:30
Війна з Росією Сергій Лавров

Міністр закордонних справ України 2014–2019 рр. дипломат Павло Клімкін вважає, що записати Бразилію у союзники Путіну не вдасться

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Лавров не просто так "десантувався" у Бразилії після візиту Лули (президента Бразилії, - ред.) до Китаю. Лаврову не вдалося схилити бразильців до своєї логіки. Лула дуже хотів би грати активну роль, він бачить для себе шанс у посередництві. Для Путіна поставити в одну лінію весь БРІКС (група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються "Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР", - ред.) було б майже ідеальним. Оскільки Путін хоче представити, що незахідний світ протистоїть західному", - зазначив Клімкін.

За словами дипломата, Лавров має бажання скоординуватися з Бразилією та Китаєм.

"Але Індія має окрему позицію. У китайців своя специфічна позиція, вони існують у своїй системі координат. Для Лаврова бажання скоординуватися з Бразилією та Китаєм було б майже мрією, але цього не відбудеться. Незахідний світ бачить нас через іншу призму. Такі країни, як Бразилія, розуміють, що є частиною й західного і незахідного світу. Записати Бразилію у союзники Путіну не вдасться. Але використати для ритуальних рухів навколо китайських принципів можливо", - підкреслив Клімкін.

  • Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив Путіна та Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення", та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні. За його словами, він вже обговорив цю можливість з деякими державами.
  • Також лідер Бразилії наголошував, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". На це відреагували у Білому домі, заявивши, що у цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не зважаючи на факти. Крім того, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав бразильського президента відвідати Україну та заявив, що Київ із зацікавленістю спостерігає за його зусиллями із пошуку рішення для припинення війни.
  • Президент Бразилії Лула да Сілва ствердив, що не хоче "нікому догодити" своїми поглядами. Це сталося на тлі його попередніх заяв, нібито Україна частково винна в російському вторгненні
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ЄС
Сергій Лавров
Бразилія
Павло Клімкін
США
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