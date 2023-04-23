Лавров не просто так "десантувався" у Бразилії, – Клімкін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Лавров не просто так "десантувався" у Бразилії після візиту Лули (президента Бразилії, - ред.) до Китаю. Лаврову не вдалося схилити бразильців до своєї логіки. Лула дуже хотів би грати активну роль, він бачить для себе шанс у посередництві. Для Путіна поставити в одну лінію весь БРІКС (група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються "Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР", - ред.) було б майже ідеальним. Оскільки Путін хоче представити, що незахідний світ протистоїть західному", - зазначив Клімкін.

За словами дипломата, Лавров має бажання скоординуватися з Бразилією та Китаєм.

"Але Індія має окрему позицію. У китайців своя специфічна позиція, вони існують у своїй системі координат. Для Лаврова бажання скоординуватися з Бразилією та Китаєм було б майже мрією, але цього не відбудеться. Незахідний світ бачить нас через іншу призму. Такі країни, як Бразилія, розуміють, що є частиною й західного і незахідного світу. Записати Бразилію у союзники Путіну не вдасться. Але використати для ритуальних рухів навколо китайських принципів можливо", - підкреслив Клімкін.