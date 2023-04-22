Про це пише Reuters.

Виступаючи в суботу в Лісабоні, на початку свого першого візиту до Європи після обрання президентом, Лула да Сілва заявив, що його мета - "знайти спосіб посадити їх обох (Росію та Україну) за стіл переговорів".

"Я хочу знайти третю альтернативу (завершення війни - ред.), яка полягає в побудові миру", - сказав він на пресконференції..



Журналісти нагадали, що президента Бразилії критикували за припущення, що і Україна, і Росія винні в повномасштабному вторгненні РФ. Лула да Сілва своєю чергою ствердив, що не хоче "догоджати комусь" своїми поглядами на це.