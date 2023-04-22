Президент Бразилії заявив, що не хоче "нікому догодити" своїми поглядами на вторгнення РФ в Україну
Президент Бразилії Лула да Сілва ствердив, що не хоче "нікому догодити" своїми поглядами. Це сталося на тлі його попередніх заяв, нібито Україна частково винна в російському вторгненні
Про це пише Reuters.
Виступаючи в суботу в Лісабоні, на початку свого першого візиту до Європи після обрання президентом, Лула да Сілва заявив, що його мета - "знайти спосіб посадити їх обох (Росію та Україну) за стіл переговорів".
"Я хочу знайти третю альтернативу (завершення війни - ред.), яка полягає в побудові миру", - сказав він на пресконференції..
Журналісти нагадали, що президента Бразилії критикували за припущення, що і Україна, і Росія винні в повномасштабному вторгненні РФ. Лула да Сілва своєю чергою ствердив, що не хоче "догоджати комусь" своїми поглядами на це.
- Нагадаємо, 16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні.
- Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". На це відреагували у Білому домі, заявивши, що у цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти. Крім того, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав бразильського президента відвідати Україну та заявив, що Київ із зацікавленістю спостерігає за його зусиллями із пошуку рішення для припинення війни.
- Українці зібралися біля посольства Бразилії в Лісабоні: акція протесту спрямована проти візиту президента Лули да Сілви до Португалії.
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