Українці протестують у Португалії через візит до країни президента Бразилії
Українці зібралися біля посольства Бразилії в Лісабоні: акція протесту спрямована проти візиту президента Лули да Сілви до Португалії
Про це пише Reuters.
Журналісти нагадали, що минулих вихідних Лула да Сілва заявив, нібито Сполучені Штати та європейські союзники повинні припинити постачання зброї Україні, адже "так вони затягують війну".
"В останні дні він пом'якшив свою риторику, засудивши порушення Росією територіальної цілісності України, і знову закликав до посередництва для припинення війни - мирної ініціативи, яку український уряд розкритикував за однакове ставлення до жертви та агресора", - додали в Reuters.
Вимушені переселенці з України в Португалії зібралися біля посольства Бразилії в Лісабоні в п'ятницю на тлі візиту президента Лули до країни та його висловлювань.
Біля відомства протестувальники тримали плакати з написами "Росія - терористична держава" і "Припиніть вбивати наших дітей".
"В Україні щодня гинуть люди, і ми потребуємо міжнародної підтримки", - сказав президент Асоціації українців Португалії Павло Садоха, назвавши дивним те, що "президент, який все життя боровся за демократію, тепер на боці тоталітаризму".
- 16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні.
- Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". На це відреагували у Білому домі, заявивши, що у цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти. Крім того, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав бразильського президента відвідати Україну та заявив, що Київ із зацікавленістю спостерігає за його зусиллями із пошуку рішення для припинення війни.
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