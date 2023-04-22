Українці протестують у Португалії через візит до країни президента Бразилії

Про це пише Reuters.

Журналісти нагадали, що минулих вихідних Лула да Сілва заявив, нібито Сполучені Штати та європейські союзники повинні припинити постачання зброї Україні, адже "так вони затягують війну".

"В останні дні він пом'якшив свою риторику, засудивши порушення Росією територіальної цілісності України, і знову закликав до посередництва для припинення війни - мирної ініціативи, яку український уряд розкритикував за однакове ставлення до жертви та агресора", - додали в Reuters.

Вимушені переселенці з України в Португалії зібралися біля посольства Бразилії в Лісабоні в п'ятницю на тлі візиту президента Лули до країни та його висловлювань.

Біля відомства протестувальники тримали плакати з написами "Росія - терористична держава" і "Припиніть вбивати наших дітей".

"В Україні щодня гинуть люди, і ми потребуємо міжнародної підтримки", - сказав президент Асоціації українців Португалії Павло Садоха, назвавши дивним те, що "президент, який все життя боровся за демократію, тепер на боці тоталітаризму".