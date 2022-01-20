Пропозиція, від якої я не міг відмовитись, - тренер, який замінив Шевченка в "Дженоа", зробив першу заяву
Новий головний тренер італійської "Дженоа" Александер Блессін заявив, що не міг відмовитись від пропозиції клубу
Про це повідомляє офіційний сайт "Остенде", з якого пішов тренер.
За словами Блессіна, він та боси "Дженоа" узгодили контракт за добу.
"Все сталося дуже швидко. Все було узгоджено за 24 години, і мені досі важко це усвідомити. "Дженоа" – це пропозиція, від якої я не міг відмовитись. Це клуб Серії А з історією, і мені запропонували довгостроковий проєкт", – сказав Александер Блессін.
На посаді головного тренера "Дженоа" Александер Блессін замінив українця Андрія Шевченка, який керував командою із Генуї з листопада 2021 до січня 2022 року.
"Дженоа" в чемпіонаті Італії перебуває в зоні вильоту на 19-му місці.
- Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.
- 19 січня стало відомо, що "Дженоа" не розриватиме контракт з Андрієм Шевченком, аби не платити українцю компенсацію 20 млн євро.
- 20 січня новим головним тренером "Дженоа" став німець Александер Блессін.
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