Пропозиція, від якої я не міг відмовитись, - тренер, який замінив Шевченка в "Дженоа", зробив першу заяву

Про це повідомляє офіційний сайт "Остенде", з якого пішов тренер.



За словами Блессіна, він та боси "Дженоа" узгодили контракт за добу.



"Все сталося дуже швидко. Все було узгоджено за 24 години, і мені досі важко це усвідомити. "Дженоа" – це пропозиція, від якої я не міг відмовитись. Це клуб Серії А з історією, і мені запропонували довгостроковий проєкт", – сказав Александер Блессін.

На посаді головного тренера "Дженоа" Александер Блессін замінив українця Андрія Шевченка, який керував командою із Генуї з листопада 2021 до січня 2022 року.

"Дженоа" в чемпіонаті Італії перебуває в зоні вильоту на 19-му місці.

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