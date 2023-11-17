Прориву з боку ЗСУ на Херсонщині найближчим часом не станеться, - капітан ЗСУ
Зарано говорити, що відбуваються стратегічні проривні дії з боку Сил оборони на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку
Про це сказав капітан ЗСУ Валерій Прозапас в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У порівнянні з тогорічними успіхами ЗСУ на Херсонщині, коли ми вибили росіян з правого берега, зараз все набагато складніше, ситуація інша. Тому що росіяни змогли закріпитися на лівобережжі, їхня глибина оборони досить суттєва. У ворога є можливості підтягувати резерви і, відповідно, наступати через річку Дніпро дуже складно. Проте бойова робота не зупиняється ні на день. Наші піхотні підрозділи, підрозділи БПЛА, далекобійна артилерія кожен день виконує свою бойову роботу. Але казати, що відбуваються стратегічні проривні дії, наразі ще зарано", - підкреслив Прозапас.
За словами капітана ЗСУ, інформація з передової не завжди йде на користь підрозділам ЗСУ, які там перебувають.
"Прискіплива увага всього суспільства зрозуміла. Усі очікують якогось прориву, якоїсь великої перемоги, якої найближчими тижнями, а скоріше за все й місяцями не станеться. Не радив би розкручувати спіраль суспільного очікування, щоб впертися в стіну розчарувань. Потрібно надавати ситуацію об'єктивно", - наголосив Прозапас.
- Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що, завдяки вогневому контролю над лівим берегом Дніпра, вдалося провести певні дії з боку Сил оборони.
- Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українським морським піхотинцям вдалося закріпитися на декількох плацдармах.
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