Про це повідомив народний депутат України Ярослав Юрчишин.

Розслідування відкрито щодо ймовірних фактів незадекларованої нерухомості в Москві.

Наразі Богдана Львова звинувачують за ч. 1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації). За це його можуть оштрафувати на суму до 68 тис. грн, або призначити до 240 год громадських робіт. Якщо ж задеклароване майно різнитиметься з реальними сумами на цифру в понад 5 млн 200 тис., Львов отримає штраф у розмірі від 68 до 85 тис. грн. Максимальна санкція передбачає обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У своєму телеграмі Юрчишин також опублікував листа від НАБУ, який підтверджує відкриття кримінального провадження та початок розслідування справи Львова.

Раніше журналісти "Схеми: корупція в деталях - RFERL" провели власне розслідування щодо діяльності Богдана Львова. Тоді в нього було виявлено російське громадянство.

Пізніше Президента України Володимира Зеленського попросили позбавити Львова українського громадянства. Одночасно з цим судді обмежили доступ до держтаємниці.

Згодом стало відомо, що Богдан Львов, попри наявність російського громадянства, розглядатиме справи в суді й надалі.

Пізніше Верховний Суд запропонував достроково звільнити Богдана Львова через наявність російського громадянства.