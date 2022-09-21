Проти судді Львова, який має російське громадянство, відкрили кримінальне провадження
НАБУ відкрило кримінальне провадження проти заступника Голови Верховного Суду, голови Касаційного господарського суду Богдана Львова
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Юрчишин.
Розслідування відкрито щодо ймовірних фактів незадекларованої нерухомості в Москві.
Наразі Богдана Львова звинувачують за ч. 1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації). За це його можуть оштрафувати на суму до 68 тис. грн, або призначити до 240 год громадських робіт. Якщо ж задеклароване майно різнитиметься з реальними сумами на цифру в понад 5 млн 200 тис., Львов отримає штраф у розмірі від 68 до 85 тис. грн. Максимальна санкція передбачає обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
У своєму телеграмі Юрчишин також опублікував листа від НАБУ, який підтверджує відкриття кримінального провадження та початок розслідування справи Львова.
- Раніше журналісти "Схеми: корупція в деталях - RFERL" провели власне розслідування щодо діяльності Богдана Львова. Тоді в нього було виявлено російське громадянство.
- Пізніше Президента України Володимира Зеленського попросили позбавити Львова українського громадянства. Одночасно з цим судді обмежили доступ до держтаємниці.
- Згодом стало відомо, що Богдан Львов, попри наявність російського громадянства, розглядатиме справи в суді й надалі.
- Пізніше Верховний Суд запропонував достроково звільнити Богдана Львова через наявність російського громадянства.
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