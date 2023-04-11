Протиповітряна оборона збила російський безпілотник на Харківщині
У вівторок, 11 квітня, українська протиповітряна оборона знищила безпілотний літальний апарат російських військових над територією Харківської області
Про це інформує Повітряне командування "Схід".
Сьогодні у першій половині дня українські бійці ліквідували дрон армії РФ.
Повідомляється, що протиповітряна оборона знищила ворожий БПЛА над Харківською областю.
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