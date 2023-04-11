Протиповітряна оборона збила російський безпілотник на Харківщині

Про це інформує Повітряне командування "Схід".

Сьогодні у першій половині дня українські бійці ліквідували дрон армії РФ.

Повідомляється, що протиповітряна оборона знищила ворожий БПЛА над Харківською областю.

Також повітряне командування "Схід" раніше повідомляло, що у ніч з 9 на 10 квітня українські воїни знищили 2 безпілотники, які запустили російські військові по Харківській області.