Про це він розповів в етері Еспресо.

"Декілька днів підряд на Бахмутському напрямку зменшилася кількість бойових зіткнень з ворогом, це пов'язано з ротаційними заходами російських військ. Побита і майже знищена злочинна організація "Вагнер" відходить, фактично визнавши латентну свою капітуляцію. Противник розуміє величезні репутаційні та військові ризики від можливості швидкої втрати своїх позицій під Бахмутом та у самому місті, тому туди перекидає кращі підрозділи, повітряно-десантні та мотострілецькі", - розказав речник Східного угруповання військ.

Сергій Череватий сказав, що українські сили не дають безкарно проводити ворогу ротаційні заходи, за цю добу відбулося 4 бойових зіткнення.

"Противник прикриває ротацію потужним артилерійським вогнем: 436 разів він бив по нас різним типом артилерії. Ми завдаємо ударів у відповідь, за останню добу було знищено 59 ворогів, 103 поранені, одного взяли у полон. Також знищений БпЛА ZALA, дві станції РЕБ, одну гармату "Гіацинт", два авто з боєприпасами, два польових склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс. Якщо говорити загально, то зараз триває підготовка з обох сторін, йде змагання штабів, військових інтелектів. Йде потужна підготовка, щоб жоден з ворожих планів не вдався на Бахмутському напрямку. З Божою допомогою ми отримаємо верх над ворогом, як і у попередні рази", - підкреслив Череватий.