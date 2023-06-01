Противник прикриває ротацію своїх сил на Бахмутському напрямку потужним артилерійським вогнем, - Череватий
Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ, зазначив, що українські сили не дають безкарно проводити ворогу ротаційні заходи, за цю добу відбулося 4 бойових зіткнення
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Декілька днів підряд на Бахмутському напрямку зменшилася кількість бойових зіткнень з ворогом, це пов'язано з ротаційними заходами російських військ. Побита і майже знищена злочинна організація "Вагнер" відходить, фактично визнавши латентну свою капітуляцію. Противник розуміє величезні репутаційні та військові ризики від можливості швидкої втрати своїх позицій під Бахмутом та у самому місті, тому туди перекидає кращі підрозділи, повітряно-десантні та мотострілецькі", - розказав речник Східного угруповання військ.
Сергій Череватий сказав, що українські сили не дають безкарно проводити ворогу ротаційні заходи, за цю добу відбулося 4 бойових зіткнення.
"Противник прикриває ротацію потужним артилерійським вогнем: 436 разів він бив по нас різним типом артилерії. Ми завдаємо ударів у відповідь, за останню добу було знищено 59 ворогів, 103 поранені, одного взяли у полон. Також знищений БпЛА ZALA, дві станції РЕБ, одну гармату "Гіацинт", два авто з боєприпасами, два польових склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс. Якщо говорити загально, то зараз триває підготовка з обох сторін, йде змагання штабів, військових інтелектів. Йде потужна підготовка, щоб жоден з ворожих планів не вдався на Бахмутському напрямку. З Божою допомогою ми отримаємо верх над ворогом, як і у попередні рази", - підкреслив Череватий.
- 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут.
- 25 травня терорист заявив про початок виведення своїх підрозділів із Бахмута.
- За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр станом на вечір 31 травня, під контролем Сил оборони залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині. Також ЗСУ контролюють вхід у саме місто.
- 1 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ситуацію в Бахмуті
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.04
Купівля 37.04Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 39.78Продаж 40.61
- Актуальне
- Важливе