Противник продовжує атакувати, на деяких ділянках продавлює нашу оборону, - полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, зазначив, що ворог, зазнаючи великих втрат, не зупиняється на місті та намагається давити своєю живою масою
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Противник продовжує постійно атакувати на сході й не тільки Бахмут, а й Авдіївку, Мар'їнку, Вугледар. Російські війська зараз використовують менше техніки, в основному працює їхня жива сила, яка задавлює своєю масою. Якби там не було, ворог, зазнаючи великих втрат, не зупиняється на місці, а метр за метром на деяких ділянках продавлює нашу оборону, повторюсь, за рахунок великих втрат. Мобілізаційний ресурс у росіян значний, тому вони на людей не звертають увагу. Я думаю, техніку противник тримає для весняного наступу, який почнеться, коли погода стане більш прогнозованою, і тоді російська війська залучать й техніку. Буде складніше, а зараз головне – триматися", - сказав полковник СБУ.
Роман Костенко зауважив, що наше командування все прекрасно бачить, і скоро прийде час приймати рішення, або ми залишаємося на тих самих рубежах і проводимо контрнаступ, або відходимо на інші рубежі й продовжуємо оборону.
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