Противник зараз немає можливості перекидати війська з одного напрямку на інший, - експерт Defense Express Рябих

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Зараз склалася така ситуація, що у противника нема виходу, тому що він не може перекинути якісь війська з одного напрямку на інший. Наприклад, якщо перекинути війська з Півночі на Південь, то у них просяде Харківський напрямок. Коли ЗСУ посилили опір і наблизилися до державного кордону на Харківщині, то тоді ворог перекинув декілька батальйонно-тактичних груп, щоб не дати українським військам остаточно зайняти позиції на кордоні з РФ. Підрозділи російської армії закріпилися на рубежах, з яких вони можуть обстрілювати Харків. Тому, якщо ворог забере з цього напрямку частину війська, то все зламається", - пояснив військовий експерт.



Валерій Рябих зазначив, якщо противник захоче забрати війська з Донбасу, то не зможе виконати своє завдання найближчої перспективи - захоплення Донецької області.



"Відповідно, якщо не наростити сил на Південному напрямку, то у ворога також посиплеться оборона, особливо в умовах, коли ЗСУ там здійснює оперативний вогневий контроль всіх переправ через річку Дніпро та закриває логістичні лінії забезпечення правобережного угруповання противника", - прокоментував Рябих.

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