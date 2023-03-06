Проценко приніс Україні четверту медаль ЧЄ з легкої атлетики

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Стамбулі Проценко у фіналі вже у першій спробі показав результат 2,29 м, якого у підсумку вистачило, аби здобути срібну медаль. Чемпіоном Європи став нідерландець Дауе Амельс, який стрибнув на 2,31 м. Бронза у бельгійця Томаса Кармоя, який здолав планку на висоті 2,29 м, але програв українцю за спробами.

У 2022 році Андрій Проценко здобув бронзу чемпіонатів світу та Європи на відкритому повітрі.

Для збірної України медаль Проценка стала четвертою на ЧЄ-2023 в Туреччині. Раніше у стрибках у висоту Ярослава Магучих виграла золото, а Катерина Табашник - бронзу. Роман Кокошко з національним рекордом став третім у штовханні ядра.

ЧЄ-2023 з легкої атлетики в залі

Стамбул, Туреччина

5 березня

Чоловіки. Стрибки у висоту

1. Дауе Амельс (Нідерланди) – 2,31 м

2. Андрій Проценко (Україна) – 2,29 м

3. Томас Кармой (Бельгія) – 2,29 м