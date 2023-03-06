Проценко приніс Україні четверту медаль ЧЄ з легкої атлетики
Український легкоатлет Андрій Проценко здобув срібло чемпіонату Європи у приміщенні у стрибках у висоту
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Стамбулі Проценко у фіналі вже у першій спробі показав результат 2,29 м, якого у підсумку вистачило, аби здобути срібну медаль. Чемпіоном Європи став нідерландець Дауе Амельс, який стрибнув на 2,31 м. Бронза у бельгійця Томаса Кармоя, який здолав планку на висоті 2,29 м, але програв українцю за спробами.
У 2022 році Андрій Проценко здобув бронзу чемпіонатів світу та Європи на відкритому повітрі.
Для збірної України медаль Проценка стала четвертою на ЧЄ-2023 в Туреччині. Раніше у стрибках у висоту Ярослава Магучих виграла золото, а Катерина Табашник - бронзу. Роман Кокошко з національним рекордом став третім у штовханні ядра.
ЧЄ-2023 з легкої атлетики в залі
Стамбул, Туреччина
5 березня
Чоловіки. Стрибки у висоту
1. Дауе Амельс (Нідерланди) – 2,31 м
2. Андрій Проценко (Україна) – 2,29 м
3. Томас Кармой (Бельгія) – 2,29 м
- 3 березня Роман Кокошко виграв бронзову медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні у штовханні ядра та встановив новий національний рекорд - 21,84 м.
- 5 березня Ярослава Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату Європи у стрибках у висоту, ще одна представниця нашої країни - Катерина Табашник - отримала бронзу.
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