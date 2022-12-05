Протягом доби окупанти 27 разів обстріляли Херсонщину

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

Він зазначає, що окупанти здійснювали обстріли з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Росіяни обстріляли житлові квартали та цивільну інфраструктуру Херсона.

Внаслідок обстрілів загинуло двоє місцевих.

5 грудня на Херсонщині від автоматної черги загинула жінка, яка перетинала Дніпро на човні з чоловіком. Як зазначають у херсонській міськраді, трагедія сталась, коли подружжя намагалось перебратися з тимчасово окупованої, лівої частини Херсона по Дніпру до правої частини міста.

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