Протягом доби окупанти 27 разів обстріляли Херсонщину
Протягом доби, 4 грудня, окупанти 27 разів обстріляли Херсонщину, внаслідок цього двоє людей загинуло
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
Він зазначає, що окупанти здійснювали обстріли з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Росіяни обстріляли житлові квартали та цивільну інфраструктуру Херсона.
Внаслідок обстрілів загинуло двоє місцевих.
- 5 грудня на Херсонщині від автоматної черги загинула жінка, яка перетинала Дніпро на човні з чоловіком. Як зазначають у херсонській міськраді, трагедія сталась, коли подружжя намагалось перебратися з тимчасово окупованої, лівої частини Херсона по Дніпру до правої частини міста.
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