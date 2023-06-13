Протягом року російської церкви в Україні не буде, - нардеп Дунда
Улітку будуть прийняті відповідні рішення та проголосовані законопроєкти - і УПЦ (МП) офіційно в нашій державі не буде
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат з фракції "Слуга Народу" Олег Дунда.
"Московської церкви протягом року в Україні вже не буде. Це стане доконаним фактом і оці залишки від російської сектантської релігії у вигляді УПЦ (МП) може залишитися лише у вигляді так званої катакомбної церкви. Але скоріш за все, навіть у такому вигляді їх в Україні не буде. Буде якась невеличка секта прихожан - близько 50-100 тис, але й вони зникнуть. Це не питання вже невідворотне та історичне і до кінця року буде завершене. Я думаю, що влітку будуть прийняті відповідні рішення та проголосовані законопроєкти - і УПЦ (МП) офіційно в нашій державі не буде", - вважає він.
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