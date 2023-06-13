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Протягом року російської церкви в Україні не буде, - нардеп Дунда

13 червня, 2023 вiвторок
19:03
Суспільство Олег Дунда

Улітку будуть прийняті відповідні рішення та проголосовані законопроєкти - і УПЦ (МП) офіційно в нашій державі не буде

Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат з фракції "Слуга Народу" Олег Дунда.

"Московської церкви протягом року в Україні вже не буде. Це стане доконаним фактом і оці залишки від російської сектантської релігії у вигляді УПЦ (МП) може залишитися лише у вигляді так званої катакомбної церкви. Але скоріш за все, навіть у такому вигляді їх в Україні не буде. Буде якась невеличка секта прихожан - близько 50-100 тис, але й вони зникнуть. Це не питання вже невідворотне та історичне і до кінця року буде завершене. Я думаю, що влітку будуть прийняті відповідні рішення та проголосовані законопроєкти - і УПЦ (МП) офіційно в нашій державі не буде",  - вважає він.

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  • Ще у квітні у Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики заявили, що вимагатимуть внесення до порядку денного двох законопроєктів щодо УПЦ (МП) - про заборону церкви, яка афілійована з РФ, та про спрощений перехід громад
  • 1 червня депутати обласної ради заборонили діяльність релігійних організацій, які пов’язані із країною-агресором на Закарпатті.
  • 8 червня Чернігівська облрада підтримала звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради щодо негайної заборони в Україні РПЦ та організацій залежних від неї, а також УПЦ МП.
  • 10 червня Київська обласна рада підтримала проєкт звернення до Верховної Ради про невідкладну заборону діяльності на території України УПЦ МП
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