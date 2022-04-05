Провайдер "Зеонбуд" не знає причин вимкнення Еспресо, Прямого та 5 каналу з ефіру, - Детектор медіа
Провайдер цифрового телебачення "Зеонбуд", підпорядкований державному Концерну РРТ, не має інформації про причини відключення українських телеканалів Еспресо, Прямий та 5 канал
Про це заявив керівник "Зеонбуду" Володимир Манжосов, передає видання "Детектор медіа".
За словами Манжосова, "Зеонбуд" виконує технічну функцію і просто транслює сигнал.
"Ми взагалі не помітили, що щось змінилось", - сказав Манжосов.
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"Детектор медіа" також надіслав запитання директору Концерну РРТ Кирилу Данилову, проте мобільний абонена не відповідав.
Крім того, видання звернулося по коментар до технічного директору концерну Сергія Семерея, але той відповів, в умовах війни може давати коментар лише через офіційний запит.
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Раніше, 19 березня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким підпорядкував "Зеонбуд" Концерну РРТ і зобов'язав загальнонаціональні канали транслювати єдиний марафон.
4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
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