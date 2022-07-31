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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Проведено блискучу спецоперацію та закріплено нові позиції ближче до Ізюма, - боєць "Легіону Свободи" Андрійко
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Проведено блискучу спецоперацію та закріплено нові позиції ближче до Ізюма, - боєць "Легіону Свободи" Андрійко

31 липня, 2022 неділя
14:31
війна з Росією

Боєць "Легіону Свободи" Руслан Андрійко розповів, що на Ізюмському напрямку тривають обстріли передових позицій та тилових міст

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти гатять артилерією з касетними снарядами. Багато прилітає у міста, які знаходяться за межею лінії фронту. Кілька днів тому була проведена блискуча спецоперація, було звільнено кілька кілометрів святої української землі. Спецоперація була вдалою, з нашого боку без втрат. Закріплено нові позиції ближче до Ізюма. Сподіваюсь, що скоро ми звільнимо Ізюм", - наголосив Андрійко.

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