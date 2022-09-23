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Головна війна з Росією Псевдореферендум на Херсонщині: пропагандисти створюють картинку масового заповнення бюлетенів, проте "виборчі дільниці" порожні, їх охороняють росгвардійці

Псевдореферендум на Херсонщині: пропагандисти створюють картинку масового заповнення бюлетенів, проте "виборчі дільниці" порожні, їх охороняють росгвардійці

23 вересня, 2022 п'ятниця
11:37
війна з Росією окупанти

На Херсонщині окупанти створюють картинку черг на "виборчих дільницях", їх охороняє росгвардія, утім насправді на псевдореферендум місцеві жителі не прийшли

Про це розповіла в етері телемарафону "Єдині новини" журналістка, яка перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщини.

"З самого ранку почали з’являтися фото і відео картинки, яку робить окупаційна російська влада в Херсоні. Ми бачили фото так званого бюлетеня, питання звучить так: ви за вихід Херсонської області зі складу України, утворення Херсонської області, як самостійної держави та входження її до складу Російської Федерації на правах суб’єкта Російської Федерації?" - розповіла журналістка.

Пропагандисти повідомляють, що на Херсонщині відкрили 198 "виборчих дільниць". Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський цю інформацію підтвердив і наголосив, що на кожній із них принаймні по 8 озброєних росгвардійців.

Насправді так звані дільниці - порожні, веде далі журналістка: "Звичайно окупанти створюють картинку. Так з однієї "дільниці" росЗМІ злили відео, де люди начебто масово заповнюють ці бюлетені. Цікаво, що навіть кабінок, які мають бути при нормальному демократичному голосуванні - немає".

Самі херсонці розповіли, що запаслися їжею, водою та не планують виходити протягом цих 5 днів, не будуть відчиняти незнайомцям двері, а також не відповідатимуть на дзвінки з російських номерів.

Повідомляється, що учора в Херсоні ходили так звані працівники міськгазу.

"Намагалися вивідати інформацію, хто де проживає, але люди не відкривали. Кажуть, що відкриють, хіба як будуть ламати двері. Також цю інформацію нам підтвердив заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Він сказав, що можуть долучатися голови ОСББ, організовувати "голосування" прямо у будинку або під’їзді. У незаконної окупаційної влади й методи незаконні", - додала журналістка.

  • 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили проведення "референдумів" по приєднанню до РФ.
  • Депутат Запорізької облради Лишенко повідомив, що окупанти вигадують заходи, щоб забезпечити присутність людей для участі у "референдумі".
  • Окупанти планують залучити неповнолітніх до участі у псевдореферендумі на Донеччині, аби компенсувати нестачу охочих.
  • 23 вересня, у перший день побудинкового "референдуму", в Мелітополі прогримів сильний вибух. Містяни не виходять із дому. Також до Маріуполя, у перший день "референдуму", в'їхало 27 російських військових вантажівок, частина з яких завантажена окупантами.  

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Росія
референдум
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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