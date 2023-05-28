ПСЖ став чемпіоном Франції з футболу
Французький ПСЖ достроково гарантував собі чемпіонство у Лізі 1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 37-му турі чемпіонату Франції ПСЖ зіграв проти "Страсбура" внічию (1:1). За тур до фінішу сезону парижани стали недосяжними для "Ланса" з другої позиції.
Це 9-те чемпіонство ПСЖ за останні 11 років. Загалом для парижан - це 12-й чемпіонський титул в історії.
- 20 травня "Манчестер Сіті" достроково забезпечив собі чемпіонський титул в АПЛ. 27 травня "Баварія" випередила дортмундську "Борусію" у боротьбі за чемпіонство Німеччини.
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