ПСЖ втратив Неймара перед важливими матчами Ліги 1 та ЛЧ

Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

Сьогодні, 22 лютого, Неймар пройшов нове обстеження, де у нього виявили розтягнення гомілкостопу з пошкодженням зв'язок. Строк відновлення все ще не вказаний, але гарантовано бразилець не зіграє проти "Марселя" у неділю.

Новий медичний огляд запланований на початку наступного тижня. Під загрозою також участь Неймара у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де ПСЖ зіграє проти "Баварії" (перший матч - 0:1).

У цьому сезоні Неймар провів 29 матчів, забив 18 голів та зробив 17 асистів. Контракт бразильця з ПСЖ розрахований до 2027 року.

У турнірній таблиці Ліги 1 ПСЖ займає першу позицію і випереджає "Марсель" на 5 очок.