ПСЖ втратив Неймара перед важливими матчами Ліги 1 та ЛЧ
Зірка французького ПСЖ Неймар гарантовано пропустить матч проти "Марселя" у Лізі 1
Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.
Сьогодні, 22 лютого, Неймар пройшов нове обстеження, де у нього виявили розтягнення гомілкостопу з пошкодженням зв'язок. Строк відновлення все ще не вказаний, але гарантовано бразилець не зіграє проти "Марселя" у неділю.
Новий медичний огляд запланований на початку наступного тижня. Під загрозою також участь Неймара у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де ПСЖ зіграє проти "Баварії" (перший матч - 0:1).
У цьому сезоні Неймар провів 29 матчів, забив 18 голів та зробив 17 асистів. Контракт бразильця з ПСЖ розрахований до 2027 року.
У турнірній таблиці Ліги 1 ПСЖ займає першу позицію і випереджає "Марсель" на 5 очок.
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла ПСЖ.
- 18 лютого стало відомо, що вінгер ПСЖ Неймар хоче залишитися у французькому топ-клубі.
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