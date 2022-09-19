Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія чітко зрозуміла, що Китай не надасть тої підтримки, якої від нього очікували росіяни у фінансовій сфері та сфері технологій. Китай багато разів це продемонстрував. У ШОС (Шанхайська організація співробітництва, - ред.) існує певна конкуренція між Росією та Китаєм, тому що Китай розглядає цю організацію, як платформу для економічного співробітництва, а Росія хоче, щоб це об’єднання займалося військово-політичними питаннями", - пояснив Коваль.

За його словами, Китай продемонстрував свою силу у регіоні.

"Лідери країн Азії висловили Путіну своє незадоволення тим, що він робить в Україні. Війна в Україні створює загрози й для азійських країн, тому що війна заважає економічному розвитку цих країн", - додав Коваль.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін утримався від участі у вечері за участю 11 глав держав на саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді, як запобіжний захід щодо COVID -19

Член Української асоціації китаєзнавців Олександр Федічев вважає, що втрата Путіним контролю над країнами Азії пов’язана з провальною війною в Україні

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