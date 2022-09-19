Путін чітко зрозумів, що Китай не надасть йому підтримки, - китаєзнавець Коваль
Китаєзнавець Олесь Коваль вважає, що війна в Україні створює загрози й для азійських країн
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росія чітко зрозуміла, що Китай не надасть тої підтримки, якої від нього очікували росіяни у фінансовій сфері та сфері технологій. Китай багато разів це продемонстрував. У ШОС (Шанхайська організація співробітництва, - ред.) існує певна конкуренція між Росією та Китаєм, тому що Китай розглядає цю організацію, як платформу для економічного співробітництва, а Росія хоче, щоб це об’єднання займалося військово-політичними питаннями", - пояснив Коваль.
За його словами, Китай продемонстрував свою силу у регіоні.
"Лідери країн Азії висловили Путіну своє незадоволення тим, що він робить в Україні. Війна в Україні створює загрози й для азійських країн, тому що війна заважає економічному розвитку цих країн", - додав Коваль.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін утримався від участі у вечері за участю 11 глав держав на саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді, як запобіжний захід щодо COVID -19
- Член Української асоціації китаєзнавців Олександр Федічев вважає, що втрата Путіним контролю над країнами Азії пов’язана з провальною війною в Україні
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.07
Купівля 40.07Продаж 40.92
-
EUR
Купівля 39.68Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе