"Путін діє з позиції слабкості, а не сили": Блінкен про оголошення часткової мобілізації в Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що оголошення часткової мобілізації в РФ показує проблеми РФ у війні й що Володимир Путін діє з позиції слабкості
Про це він написав у твіттері.
"Заклик президента Путіна до додаткових російських військових сил в Україні відображає боротьбу Росії на полі бою та той факт, що президент Путін діє з позиції слабкості, а не сили", - наголосив Ентоні Блінкен.
- 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про проведення у РФ часткової мобілізації. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву Путіна про часткову мобілізацію "комплексною програмою утилізації росіян". А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що всіх, хто прийде в Україну зі зброєю, буде знищено.
- Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що останні кроки Путіна вимагають нових санкцій від ЄС.
- 22 вересня Інститут вивчення війни повідомив, часткова мобілізація в РФ не матиме суттєвого впливу на хід війни в Україні найближчими місяцями.
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