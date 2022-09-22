Про це він написав у твіттері.

"Заклик президента Путіна до додаткових російських військових сил в Україні відображає боротьбу Росії на полі бою та той факт, що президент Путін діє з позиції слабкості, а не сили", - наголосив Ентоні Блінкен.

21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про проведення у РФ часткової мобілізації. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву Путіна про часткову мобілізацію "комплексною програмою утилізації росіян". А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що всіх, хто прийде в Україну зі зброєю, буде знищено.

Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що останні кроки Путіна вимагають нових санкцій від ЄС.

22 вересня Інститут вивчення війни повідомив, часткова мобілізація в РФ не матиме суттєвого впливу на хід війни в Україні найближчими місяцями.

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