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Головна війна з Росією "Путін діє з позиції слабкості, а не сили": Блінкен про оголошення часткової мобілізації в Росії

"Путін діє з позиції слабкості, а не сили": Блінкен про оголошення часткової мобілізації в Росії

22 вересня, 2022 четвер
07:30
війна з Росією Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що оголошення часткової мобілізації в РФ показує проблеми РФ у війні й що Володимир Путін діє з позиції слабкості

Про це він написав у твіттері.

"Заклик президента Путіна до додаткових російських військових сил в Україні відображає боротьбу Росії на полі бою та той факт, що президент Путін діє з позиції слабкості, а не сили", - наголосив Ентоні Блінкен.

  • 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про проведення у РФ часткової мобілізації. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву Путіна про часткову мобілізацію "комплексною програмою утилізації росіян". А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що всіх, хто прийде в Україну зі зброєю, буде знищено.
  • Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що останні кроки Путіна вимагають нових санкцій від ЄС.
  • 22 вересня Інститут вивчення війни повідомив, часткова мобілізація в РФ  не матиме суттєвого впливу на хід війни в Україні найближчими місяцями.

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Новини
Росія
Володимир Путін
мобілізація
США
Ентоні Блінкен
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