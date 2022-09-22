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Аналітики ISW сказали, чи вплине часткова мобілізація у Росії на хід війни у найближчі місяці

22 вересня, 2022 четвер
06:47
війна з Росією путін путлер

Часткова мобілізація, яку оголосив президент РФ Володимир Путін, не матиме суттєвого впливу на хід війни в Україні у найближчі місяці

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Оголошення Путіна про часткову мобілізацію показала багато проблем, з якими Росія стикається під час її невдалого вторгнення в Україну. Москва навряд чи зможе вирішити їх у найближчі місяці", - наголошують експерти.

А наказ мобілізувати частину "підготовленого" резерву РФ, тобто осіб, які пройшли строкову службу, протягом місяців не створить значної бойової сили Росії.

"Цього може бути достатньо лише для того, аби у 2023 році підтримувати нинішній рівень російської військової сили, компенсуючи втрати, хоча навіть це ще не ясно", - кажуть в ISW.

Як зазначається, часткова мобілізація Росією не позбавить Україну можливості звільнити більшу частину окупованої території до зими.

"Путін і Шойгу рішуче заявили, що будуть мобілізовані тільки резервісти, які пройшли первинну військову службу, давши зрозуміти, що Росія не буде розширювати призов. Шойгу також заявив, що студенти не постраждають, і сказав їм безтурботно займатися навчанням. Ці коментарі явно мали на меті розвіяти побоювання російського населення щодо того, що "часткова мобілізація" є кодом загального призову", - йдеться в повідомленні.

Російські військові, ймовірно, викликали найбільш боєздатні резерви під час передвоєнної мобілізації, що свідчить про те, що нинішня часткова мобілізація розпочнеться із залучення менш боєздатного персоналу з самого початку, кажуть аналітики.

"Російські резерви спочатку погано навчені й не проходять підвищення кваліфікації після завершення терміну призову. Російська обов'язкова військова служба триває всього один рік, що дає призовникам мало часу, щоб навчитися бути солдатами. Відсутність перепідготовки після цього початкового періоду прискорює деградацію набутих солдатських навичок з часом. Шойгу говорив про намір призвати резервістів з "бойовим досвідом", але дуже мало російських резервістів, крім тих, які зараз служать в Україні, мають бойовий досвід", - наголошують в Інституті. 

Інші ключові висновки ISW

  • Путін  прямо не  погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Україна продовжить контрнаступальні операції зі звільнення окупованих територій після російської анексії

  • Ймовірно, українські війська продовжували наступальні дії навколо Лиману

  • Українські сили завдали ударів на північ і схід від Херсона в рамках кампанії оперативного блокування російських матеріально-технічних, військових і транспортних засобів у Херсонській області

  • Українські та російські джерела ідентифікували три зони кінетичної активності 21 вересня: на північний захід від Херсона, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець, і на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області навколо Високопілля

  • Суб’єкти РФ (регіони) продовжують криптомобілізацію, попри заяву президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію

  • Призначені Росією окупаційні адміністратори, ймовірно, посилюють правоохоронні та фільтраційні заходи на окупованих територіях України під час підготовки до фіктивних референдумів 

21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про проведення у РФ часткової мобілізації. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву Путіна про часткову мобілізацію "комплексною програмою утилізації росіян". А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що всіх, хто прийде в Україну зі зброєю, буде знищено.

Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що останні кроки Путіна вимагають нових санкцій від ЄС.

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Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ядерна зброя
мобілізація
окуповані території
Військові новини
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