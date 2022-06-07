Путін хоче легально заробляти на краденому в Україні, - політолог Басараб
Михайло Басараб, політолог вважає, що Росія хоче легітимувати окуповану частину території України й зробити так, щоб світ з цим змирився, тому Путін пропонує варіанти постачання українського продовольства за своїм посередництвом
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Путін прекрасно розуміє, що припинення постачання продовольства з України зумовить не лише голод, а як негативний наслідок, ще й суспільно-політичні процеси у країнах, які потребують українського продовольства. Це зазвичай нестабільні країни світу, країни Африки та Азії. І винуватцем цієї ситуації стане Путін, який розв'язав війну проти України й тепер перешкоджає експорту українського продовольства. А наслідки таких процесів можуть відчути на собі держави Заходу" – зауважив політолог.
Михайло Басараб нагадав, що політики різних країн вже відзначають можливий голод, який призведе до тиску міграційних хвиль на Європу. З Середньої Азії та Африки люди будуть рятуватися втечею до успішних європейських країн.
"Путін добре усвідомлює, що таке питання рано чи пізно постане, і йому доведеться відповідати за те, що зараз відбувається. Санкційний тиск і так доволі потужний на Росію та на самого Путіна, але цей тиск може ще посилитися з боку західних держав. І ще одне, пояснення, чому Росія намагається пропонувати варіанти постачання українського продовольства – це бажання заробити на українському експорті. Але якщо Росії вдасться виступити посередником, то вона вже легально буде заробляти на вкраденому зерні в України. Путін цього домагається, але це абсолютно неприйнятний варіант для України" – пояснив політолог.
- 28 травня ООН зробили заяву, що 18 млн людей під загрозою голоду через блокування Росією українських портів
- 1 червня Папа Франциск закликав зняти блокування експорту пшениці з України
- 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова експортувати зерно через територію Білорусі
- 7 червня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, Росія блокує експортне українське зерно з метою шантажувати світ загостренням продовольчої кризи
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.86
Купівля 33.86Продаж 34.88
-
EUR
Купівля 35.78Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе