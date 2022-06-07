Путін хоче легально заробляти на краденому в Україні, - політолог Басараб

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін прекрасно розуміє, що припинення постачання продовольства з України зумовить не лише голод, а як негативний наслідок, ще й суспільно-політичні процеси у країнах, які потребують українського продовольства. Це зазвичай нестабільні країни світу, країни Африки та Азії. І винуватцем цієї ситуації стане Путін, який розв'язав війну проти України й тепер перешкоджає експорту українського продовольства. А наслідки таких процесів можуть відчути на собі держави Заходу" – зауважив політолог.

Михайло Басараб нагадав, що політики різних країн вже відзначають можливий голод, який призведе до тиску міграційних хвиль на Європу. З Середньої Азії та Африки люди будуть рятуватися втечею до успішних європейських країн.

"Путін добре усвідомлює, що таке питання рано чи пізно постане, і йому доведеться відповідати за те, що зараз відбувається. Санкційний тиск і так доволі потужний на Росію та на самого Путіна, але цей тиск може ще посилитися з боку західних держав. І ще одне, пояснення, чому Росія намагається пропонувати варіанти постачання українського продовольства – це бажання заробити на українському експорті. Але якщо Росії вдасться виступити посередником, то вона вже легально буде заробляти на вкраденому зерні в України. Путін цього домагається, але це абсолютно неприйнятний варіант для України" – пояснив політолог.